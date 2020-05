ZENI (PD) – 2 INTERROGAZIONI * SISTEMA SANITARIO TRENTINO: « SUI DATI DEI CONTAGI COVID, COSA NON STA FUNZIONANDO? / QUANDO SI RIPRENDERà L’ATTIVITà CLINICA? »

In data odierna, il Consigliere provinciale del Partito Democratico, Luca Zeni, ha depositato due specifiche interrogazioni in Consiglio provinciale su alcune delicate questioni di carattere sanitario.

Anzitutto una richiesta di chiarimento sui dati dei contagi Covid-19 in Trentino e sulle modalità di raccolta e trasmissione degli stessi al Ministero competente, posto che l’intera comunicazione della Provincia su tali questioni appare ogni giorno più confusa e contraddittoria e che sulla stessa si fondano anche le scelte politiche ed amministrative che investono poi tutta la cittadinanza. In altre parole, non si comprende come mai nei giorni scorsi risultava che il Trentino fosse uno dei territori a più basso impatto da Covid-19 e oggi sembra che lo stesso territorio sia quello con il più alto tasso di contagi in tutta Italia. Cosa non sta funzionando?

Poi, il Cons. Zeni interroga la Giunta provinciale per sapere quale sia stata e sia l’impostazione organizzativa nella fase di emergenza del sistema ospedaliero trentino e quale la pianificazione startegica per garantire il trattamento dei pazienti oncologici, neurochirurgici, di ostetricia ed ortopedici durante l’emergenza Covid-19 e quanti sono stati gli interventi chirurgici in tali settori rinviati a causa dell’emergenza pandemica. Ma non solo. Si chiedono anche approfondimenti ulteriori sul reparto di ortopedia dell’ospedale S. Chiara, sulle sue attività e sul suo primario, del quale da tempo è previsto il pensionamento, ma pare non sia stata programmata alcuna sostituzione.