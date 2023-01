RAI 1 – “ LINEA VERDE START “ * TRENTINO ALTO ADIGE: « UNA COMUNITÀ CHE VIVE DI TURISMO E ARTIGIANATO (7 GENNAIO) »

11.27 - venerdì 6 gennaio 2023

Il Trentino Alto Adige protagonista della puntata di Linea Verde Start in onda Sabato 7 gennaio a partire dalle 12.00 su Rai 1. Federico Quaranta cercherà di comprendere quanto il rapporto degli uomini con l’ambiente che li circonda sia qui così forte da aver costruito nei secoli una vera e propria comunità. Una comunità che se vive certo di turismo, per i suoi sentieri percorsi in estate ma anche per le sue piste dove si scia in inverno, sa anche vivere con la maggiore risorsa offerta dal territorio, ovvero i suoi meravigliosi boschi. Non è un caso che l’artigianato in questa regione si sia sviluppato soprattutto sulla lavorazione del legno. Legno da scolpire e legno utilizzato per i mobili di tutte le case. È la natura che in questa regione ha determinato il formarsi di una comunità che ha saputo condividere e sfruttare con intelligenza, rispetto e parsimonia le risorse che la terra gli offriva.