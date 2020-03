COMUNE ARCO (TN) * GIORNATA DELLA DONNA: « SABATO 7/3 A PALAZZO DEI PANNI TAVOLA ROTONDA PER PROPORRE AZIONI  UTILI A PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE »

Per la Giornata internazionale dei diritti della donna il Comune di Arco organizza sabato 7 marzo a Palazzo dei Panni una tavola rotonda fra esponenti del mondo sportivo, aziendale e sociale per proporre azioni concrete, utili a prevenire la violenza di genere, fisica e morale, dal titolo «Società, sport e aziende per le corrette relazioni di genere. Come prevenire abusi e violenze». Inizio alle ore 19.45, ingresso libero fino all’esaurimento dei posti (si consiglia la prenotazione: telefono 0464 516115, email arco@biblio.infotn.it).

Interverranno Luisa Rizzitelli, responsabile del progetto Better Place – Communis srtl – Assist; Sara Alberghini, Dealer Development Manager di Caterpillar Servizi Italia; Antonella Bellutti, oro olimpico a Sydney e ad Atlanta di ciclismo su pista; Dody Nicolussi, giornalista sportiva ed ex azzurra di sci alpino; Sara Ferrari, consigliera provinciale e autrice della L.P. 6/2010 sulla violenza contro le donne; Emanuela Skulina, coordinatrice del progetto “Le Formichine” di Fondazione Famiglia Materna per la zona dell’Alto Garda; e Daniela Bertamini, presidente dell’Associazione Artigiani di Arco. La tavola rotonda è moderata da Paola Rizzitelli, presidente di Donna4skyrace – Founder Sinergie per il benessere.