BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG – TGLA7 / 20 MARZO: « FDI AL 30,3% / PD 20,4% / M5S 15,3% / LEGA 8,5% / AZIONE – ITALIA VIVA 7,7% / FI 6,3% »

07.56 - martedì 21 marzo 2023

Sondaggio SWG – 20 Marzo: continua la crescita del PD, in netto calo il M5S, in ribasso anche Lega e FI. Torna come ogni lunedì l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana. Questa settimana si assiste a FDI sempre in vetta con il 30,3%, stabile rispetto alla settimana precedente. In calo il resto del Centrodestra: perde tre decimi la Lega di Salvini, dopo la leggera crescita passata, sendendo quindi all’8,5%. Cala di poco anche Forza Italia che perde un altro decimo, raggiungendo il 6,3%.

Nel terzo sondaggio di SWG post-elezione di Elly Schlein alla guida del Partito Democratico, questo cresce ulteriormente di 6 decimi (solo poche settimane fa era al 14% per SWG), portandosi al 20,4% superando il risultato delle ultime elezioni politiche. Questa volta a farne le spese è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che pur rimanendo al terzo posto perde 8 decimi e si riporta al 15,3%. In crescita dopo il calo della settimana precedente la lista unica Azione – Italia Viva guidata da Carlo Calenda, che torna al 7,7% (+0,2% rispetto a lunedì scorso).

Tra i piccoli partiti mantiene il suo consenso Alleanza Verdi e Sinistra (3,0%) mentre Più Europa cresce di 3 decimi risalendo al 2,5% La coalizione di Centro-sinistra complessivamente guadagna 9 decimi rispetto alla settimana precedente. L’astensione cresce di due punti al 37%

Tra le liste extraparlamentari, Per l’Italia di Paragone cresce dello 0,1%, fermandosi all’1,7%, così come Unione Popolare guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris (1,8%).

LINK