CARABINIERI – VALLELAGHI (TN) * GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI: « TRASPORTAVANO UNA QUARANTINA DI BATTERIE ESAUSTE PER AUTO, DENUNCIATI DUE MAROCCHINI »

11.55 - sabato 9 settembre 2023

Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione di Vallelaghi (TN), durante la costante e capillare attività perlustrativa quotidianamente svolta sul territorio di competenza, hanno intercettato e sottoposto a controllo un autocarro con a bordo due cittadini marocchini, residenti nel veronese, che stavano trasportando una quarantina di batterie esauste per autovettura, in condizioni tali pertanto da non poter essere considerate altro che dei rifiuti.

Come emerso da successivi accertamenti, i soggetti stavano effettivamente svolgendo un trasporto di rifiuti, pur tuttavia non essendo iscritti all’albo dei gestori ambientali, né essendo in possesso di alcun titolo autorizzativo utile per la gestione degli stessi, i quali sarebbero stati dunque smaltiti illecitamente, con evidente nocumento per l’ambiente.

Una volta chiarita la situazione i militari di Vallelaghi hanno così proceduto al deferimento dei due soggetti all’Autorità Giudiziaria di Trento ai sensi dell’art. 256 del “Codice dell’Ambiente” in quanto resisi responsabile, appunto, di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.

Tale attività evidenzia, ancora una volta, la particolare attenzione posta ogni giorno dai Carabinieri Trentini anche nei confronti della salvaguardia del bellissimo – ma estremamente delicato – ecosistema locale.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.