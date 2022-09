CENTROSANTACHIARA.IT * STAGIONE REGIONALE CONTEMPORANEA: « SPETTACOLO “BROS” DI ROMEO CASTELLUCCI, LA COMPAGNIA CERCA 23 FIGURANTI (IN PROGRAMMA IL 4-5/11) »

13.00 - lunedì 26 settembre 2022

Per “Bros” di Romeo Castellucci, primo spettacolo della Stagione Regionale Contemporanea, la compagnia cerca 23 figuranti.

La Stagione Regionale Contemporanea sta per cominciare, e in vista del primo appuntamento in cartellone anche il pubblico potrà diventare protagonista!

Il regista e scenografo Romeo Castellucci e la compagnia da lui fondata Societas stanno infatti ricercando 23 figuranti per lo spettacolo “Bros”, in programma al Teatro SanbàPolis di Trento il prossimo 4 e 5 novembre 2022: una riflessione sul rapporto con la Legge e la sua violenza intrinseca e sulla responsabilità individuale e collettiva. Protagonista di “Bros” è un gruppo di uomini “reclutati” che impareranno la loro parte mentre la eseguono. Tale esecuzione corrisponde all’esecuzione di ordini telecomandati. Questi uomini hanno acconsentito a un patto in cui si impegnano a seguire comandi. In divisa da poliziotto ricevono ordini tramite un auricolare ed eseguono azioni senza avere il tempo per pensare, per scegliere, per decidere.

Nello specifico, per completare il cast la compagnia è alla ricerca di 23 uomini di tutte le etnie, con altezza compresa tra 175 e 185 cm, senza limiti di età se non maggiorenni. La partecipazione allo spettacolo prevede un impegno di 3 giornate dal 3 al 5 novembre 2022. E’ previsto un compenso.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare la propria candidatura all’indirizzo mail scup01@centrosantachiara.it entro le ore 12 di mercoledì 12 ottobre, allegando una foto a figura intera e un primo piano, oltre a un breve CV.

Per maggiori informazioni sulla call visitare il sito internet www.centrosantachiara.it

Lo spettacolo “Bros” è inserito all’interno della Stagione Regionale Contemporanea, un unico cartellone proposto a Bolzano, Trento e Rovereto dal Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara e Coordinamento Teatrale Trentino.

Foto: Luca Del Pia