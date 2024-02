CARABINIERI – SIRACUSA * CONTROLLO TERRITORIO: « ARMI E DROGA, SMANTELLATO GRUPPO CRIMINALE DI SEI PERSONE »

09.40 - martedì 6 febbraio 2024

Nelle prime ore di questa mattina, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, in diverse località nelle province di Siracusa, Palermo e Pesaro-Urbino, i Carabinieri del Comando Compagnia di Siracusa, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia” e dalle Compagnie Carabinieri di Urbino e di Palermo Piazza Verdi, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Siracusa nei confronti di 6 persone (di cui 1 in carcere, tre agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora), gravemente indiziate, a vario titolo, di “traffico di sostanze stupefacenti”, “porto e utilizzo di arma comune da sparo”, “ricettazione di armi” e “detenzione abusiva di armi”.

L’attività di indagine, supportata da attività tecnica, coordinata dalla Procura della Repubblica aretusea e condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Siracusa, ha consentito di evidenziare la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di un gruppo autonomo, non riconducibile ad alcun contesto di criminalità organizzata, dedito alla commissione di reati in materia di armi e sostanze stupefacenti operante a Siracusa, nella frazione di Cassibile, e nel Comune di Canicattini Bagni (SR).

Nel corso dell’attività di indagine sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, oltre ad armi da fuoco illegalmente detenute e relativo munizionamento.