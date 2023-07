CONSIGLIO PAT * ASSESTAMENTO: « TROVATO L’ACCORDO CON ZANELLA, VIA GLI EMENDAMENTI OSTRUZIONISTICI »

21.21 - giovedì 27 luglio 2023

Assestamento, trovato l’accordo con Zanella sugli sfratti Itea. Ritirati gli emendamenti ostruzionistici, via libera alla manovra.

Alla ripresa delle 20,30 il vicepresidente Tonina ha annunciato all’Aula che l’accordo con Zanella era stato trovato e si è così aperta la strada all’approvazione del ddl sulla manovra di assestamento. Il consigliere di Futura ha ricordato che Il tema era quello degli sfratti di Itea negli alloggi a canone sostenibile. Siamo riusciti a definire alcune ragioni, ha detto, per cui gli inquilini da oggi a fine 2024 non verranno sfrattati; il superamento dell’Icef di 0,34 per la conferma del contratto (si andrà fino a 0,40); il termine della durata del periodo di assegnazione temporaneo di emergenza verrà prorogato a chi è scaduto e anche nel caso sia stato già prolungato in precedenza fino a fine 2024.

A chi è già stato sfrattato verrà dato accesso al contributo integrativo previsto per i casi straordinari. Un buon risultato, ha aggiunto l’esponente di Futura, anche perché con Tonina e la Giunta si è condiviso che la situazione abitativa è seria. Via quindi gli emendamenti di Futura sull’articolo 25 (circa 4 mila). Zanella ha però mantenuto, sempre su questo articolo, il suo sub emendamento a quello di Cia sul direttore assistenziale. Emendamento che il capogruppo di FdI ha difeso perché questa figura, ha affermato, può contribuire a dare dignità alle professioni infermieristiche.

Olivi, sull’articolo 34, ha ricordato il suo emendamento che mirava a cancellare i 10 anni di residenza per il bonus bebè. Una norma dichiarata dal Tribunale di Rovereto discriminatoria e incivile e abrogandola si sarebbe potuta chiudere questa legislatura riparando con una norma di civiltà.