ACLI TRENTINE * 8 MARZO – FESTA DELLA DONNA: « CONCORSO FOTOGRAFICO PROMOSSO DAI GIOVANI, GRACE E STRENGTH “DELICATA FORZA DELLE DONNE” »

11.13 - lunedì 6 marzo 2023

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, di giovani delle Acli promuovono un concorso fotografico per ricordare che i diritti del mondo femminile sono temi, valori ed obiettivi che devono rinnovarsi nella quotidianità, ovvero 365 giorni l’anno.

Il tema del contest è la delicata forza delle donne attraverso l’impegno per l’emancipazione, per l’affermazione dei loro diritti nella dimensione pubblica, ma anche nella testimonianza continua che si rivela nelle piccole azioni quotidiane. L’ispirazione dei partecipanti dovrà pertanto catturare lo spirito di bellezza, grazia, resilienza, impatto sulla società della presenza femminile in situazioni generali e partecipate, o nella vita di tutti i giorni.

Partecipazione e iscrizione al contest fotografico

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutte le persone maggiorenni, senza vincoli di residenza o nazionalità. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto.

La fotografia proposta potrà essere inviata dal giorno 8/03/23 al giorno 11/03/23 all’indirizzo mail gruppogiovani@aclitrentine.it o al numero 371-3121068 indicando nel testo della mail i propri dati, il titolo della fotografia ed eventualmente un testo di accompagnamento di propria produzione (frase, poesia o racconto). Le fotografie potranno essere scattate esclusivamente con telefoni cellulari, smartphone o camere fotografiche.

Un giuria specializzata avrà il compito di selezionare le foto dei vincitori (primo e secondo premio). Il premio per il primo classificato consiste in un corso della durata di due incontri (modalità e durata verranno comunicate dopo la vincita) con un fotografo professionista che fornirà utili suggerimenti e indicazioni per perfezionare il proprio stile. Per il secondo classificato è previsto un buono del valore di 100 euro.

Prima di inviare i materiali è consigliata la lettura del bando pubblicato sul sito di Aclitrentine bit.ly/3Z59xbu

Per info e partecipazione:

Mail: gruppogiovani@aclitrentine.it

WhatsApp: 371-3121068

Sede Provinciale Acli trentine – Via Roma 57 – 1 piano