CARABINIERI – LIVORNO * « ARRESTATO 36ENNE ACCUSATO DI AVER COMMESSO 21 REATI NEI COMUNI DI ROSIGNANO MARITTIMO E CECINA, NEGLI ULTIMI 7 MESI »

11.36 - sabato 25 febbraio 2023

Su ordine della Procura della Repubblica labronica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne pluripregiudicato di Rosignano Marittimo gravemente indiziato, a vario titolo, di 21 reati tra furto aggravato, ricettazione ed uso fraudolento di carte di credito, commessi tra luglio 2022 e febbraio 2023.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno riguardato furti pluriaggravati in danno di diversi esercizi pubblici, abitazioni ed autovetture in sosta: in particolare l’arrestato è accusato di essersi appropriato di un’autovettura poi utilizzata, nella stessa notte, per compiere tre “spaccate” ai danni di altrettanti esercizi commerciali. Tali episodi avevano avuto anche una considerevole eco mediatica. L’attività investigativa dei Carabinieri di Cecina ha consentito di raccogliere consistenti e concordanti elementi di responsabilità a carico del 36enne che hanno portato il Sostituto Procuratore titolare del fascicolo a richiedere l’emissione di un provvedimento restrittivo, concesso dal Giudice per le Indagini Preliminari ed eseguito dai militari dell’Arma di Cecina.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale “Le Sughere” a disposizione dell’A.G. di Livorno.