CARABINIERI – BOLZANO * SILANDRO « UCCIDE L’EX FIDANZATA E CERCA DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE A BORDO DI UN’AUTO, ARRESTATO »

20.32 - domenica 13 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella mattinata odierna è stato rinvenuto il cadavere di Frei Matzohl Celine dell’età di 21 anni. La madre della ragazza ne aveva denunciato la scomparsa nella stessa mattinata. I Carabinieri si sono recati presso l’abitazione del compagno della vittima rinvenendo il cadavere che presentava evidenti tracce di una morte violenta. La Procura della Repubblica, in persona del magistrato di turno, ha immediatamente assunto la direzione delle indagini delle quali si occupano i Carabinieri di Bolzano e Silandro. Sono state immediate diramate le ricerche del compagno della vittima, fortemente sospettato, sulla base del quadro indiziario finora acquisito, di essere l’autore del reato.

Le ragioni del gesto violento, allo stato attuale, non sono note. L’indiziato è stato ricercato in tutto il territorio della Val Venosta anche con l’ausilio di un elicottero della Guardia di Finanza. Nel pomeriggio è stato avvistato in prossimità di Curon Venosta, presumibilmente intenzionato a lasciare il territorio nazionale a bordo di un’autovettura. Dopo un breve inseguimento lo stesso ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuoristrada, dopodiché stato sottoposto a fermo con provvedimento del Pubblico Ministero. Le sue condizioni di salute sono buone e verrà associato, ancora nel corso della serata, alla Casa circondariale di Bolzano. La persona sottoposta a fermo non ha reso nessuna dichiarazione. L’udienza di convalida del fermo si terrà presumibilmente nella mattinata di mercoledì 16 agosto. Per quel giorno è altresì disposta l’esecuzione della perizia autoptica. Si ricorda che, in ogni caso, vige il principio della presunzione di innocenza.