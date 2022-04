RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * « DOMENICA 3 APRILE GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ VITALIY KLITSCHKO, SINDACO DI KIEV »

18.20 - sabato 02 aprile 2022

Torna domani, domenica 3 aprile, in prima serata su Retequattro, il programma “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi. L’intera puntata sarà dedicata al conflitto russo-ucraino. Gli inviati sul fronte aggiorneranno in tempo reale sull’evoluzione dei combattimenti in corso e dei negoziati. Nel frattempo, “Zona Bianca” aprirà un focus sulla propaganda putiniana, su quella ucraina, e sulla vera natura dei guerriglieri del Donbass.

Tra gli ospiti della serata: Vitaliy Klitschko, il sindaco pugile di Kiev divenuto uno dei personaggi simbolo di questa guerra, intervistato da Giuseppe Brindisi in collegamento dall’Ucraina.