TRENTINO IN AZIONE * “POLO IDROGENO”: MAZZARELLA, « LA CHIUSURA CICLO RIFIUTI CON GASSIFICATORE ‘WASTE TO CHEMICAL’ AIUTEREBBE, GRAZIE ALLA SUA PRODUZIONE »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Prendiamo atto dell’intenzione da parte della Provincia di Trento di realizzare un nuovo polo/distretto dell’idrogeno a Rovereto come appreso dai giornali di sabato 12 agosto. In questa direzione Trentino in Azione, a dicembre 2022, ha presentato pubblicamente un progetto chiamato Trentino, la via dell’Idrogeno e scaricabile dal sito azione2023.it “

Questo progetto – Massimiliano Mazzarella, Coordinatore del direttivo provinciale – vede al suo centro l’opportunità di attivare sul nostro territorio un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti basato su tecnica di gassificazione Waste to Chemical. Questa tecnologia innovativa, che ribadiamo essere fortemente sostenuta da Trentino in Azione, oltre a consentire di eliminare ogni rifiuto secco residuo compresi quelli già presenti nelle discariche trentine (es.: Ischia Podetti), avrebbe la capacità di produrre anche idrogeno oltre che biocarburanti”

Secondo Alessia Tarolli, coordinatrice del progetto sviluppato di Azione: “Un impianto Waste to Chemical non solo permetterebbe di far fronte alla problematica dello smaltimento dei rifiuti in Provincia, ma le sue potenzialità sono estendibili anche al comparto dei mezzi di trasporto pubblici del nostro territorio. Tali veicoli possono infatti essere convertiti, prendendo spunto da quanto già avvenuto in Provincia di Bolzano, in mezzi a idrogeno, ad impatto zero. Occorre però avere visione e coraggio per tornare ad essere un territorio all’avanguardia, due qualità che certo mancano alla Giunta provinciale attuale”

“Siamo felici quindi – continua Massimiliano Mazzarella – che l’idrogeno sia oggi considerato un’opportunità in cui investire come da tempo riteniamo in Azione. Il fatto che dietro a tutto ciò vi sia poi l’eccellenza di Fbk è per noi garanzia di serietà e competenza. Rimaniamo però molto perplessi sulle visioni strategiche e prospettiche di Fugatti, Spinelli & Co.. Queste paiono guidate più da un approccio quantitativo che da uno qualitativo come sarebbe più oculato seguire e che prevedrebbe di investire in maniera massiva e strutturata su poche aree tecnologiche evitando così di inaugurare un distretto diverso dopo l’altro. Pensare che il Trentino possa competere con il mondo su ogni settore dello scibile umano è sintomo di miope superbia e distacco dalla realtà.

Come accaduto più volte in passato infatti, imprese promettenti hanno deciso di emigrare perché costrette da un ecosistema nella realtà dei fatti poco sviluppato, privo di massa critica, e incapace di attrarre investitori e professionalità necessarie a uscire dal momento di iniziale startup. La politica che ho in mente e che desidero portare in Consiglio Provinciale con Azione, vuole essere capace di prendere decisioni nette ponendo una scaletta di priorità che non può più per definizione accontentare tutti, neanche in campagna elettorale.

Questo è un dovere che il buon amministratore deve porsi per evitare dispersione sia di risorse, sempre più scarse, che di capacità imprenditoriali autoctone. Detto ciò, rammarica anche il fatto che in 8 mesi non si sia ricevuta neanche una mail di conferma di lettura del progetto sull’idrogeno inviato a suo tempo alla Giunta. Siamo certi che questa sarà stata una svista e non l’ennesima conferma di una politica incapace di confrontarsi e concentrarsi su idee e proposte e non su chi le propone.”

Massimiliano Mazzarella

Trentino in Azione