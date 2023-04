CAMPOBASE * FILIERA INNOVAZIONE: « STAMANI A TRENTO IL CANDIDATO PRESIDENTE VALDUGA, CON BENTIVOGLI – TOSI – GROSSELLI – SANTINI »

17.48 - sabato 15 aprile 2023

Venerdì 14 aprile presso la sala Circoscrizionale di Gardolo si è tenuto l’evento organizzato dalla componente giovanile del partito dal titolo “ quale futuro professionale per i giovani in Trentino? e prospettive”. Sono intervenuti in qualità di relatori: Sandro Trento, Economista e Accademico, Direttore della School of Innovation dell’Università di Trento, Marco Bentivogli, attivista italiano, ex sindacalista leader dei metalmeccanici, coordinatore e co-fondatore di BASE ITALIA ora esperto di politiche di innovazione, Michele Bezzi, Segretario generale della Cisl del Trentino ed Anastasia Facchinelli, Hr Recruiter.

La tavola rotonda moderata da Daniele Pierre Castellan è partita col tracciare il perimetro del problema occupazionale concentrandosi su tre principali problematiche: il trattenimento dei giovani talenti trentini sul territorio, il mismatch tra competenze offerte dai percorsi di studio e quelle richieste dal tessuto imprenditoriale ed infine i cambiamenti culturali e le sfide future che il mondo del lavoro presenterà.

L’evento si è concluso con tre proposte concrete che verranno in un secondo momento sottoposte alla coalizione: l’istituzione di un ufficio che diventi il punto di riferimento per qualunque giovane voglia trovare lavoro in Trentino, il potenziamento dei percorsi di formazione terziaria già presenti sul territorio e l’istituzione di nuovi che siano più vicini alle esigenze del mondo del lavoro Trentino ed, infine, la creazione di uno strumento che permetta alle famiglie di versare annualmente a favore dei figli e alcuni risparmi in un fondo che si possano riscattare in ogni momento della vita.

L’incontro dal titolo “Lavoro, impresa, innovazione“ tenutosi nella mattinata di sabato 15 aprile ha visto coinvolti Sandro Trento in qualità di relatore e moderatore, Marco Bentivogli, Flavio Tosi, imprenditore, Andrea Grosselli, Segretario della CGIL del Trentino ed Erica Santini, ricercatrice presso il Dipartimento di Economia UNITN. Ha concluso poi la tavola rotonda Francesco Valduga, candidato Presidente.

L’evento ha trattato i temi della filiera dell’innovazione trentina. Constatazione principale è stata quella che, di fronte ad un ecosistema che si presenta eccellente sotto molteplici parametri, non vi sia corrisposta una produttività del tessuto imprenditoriale proporzionata. I relatori hanno quindi rimarcato l’esigenza fondamentale nell’ecosistema dell’innovazione trentina di un soggetto che si proponga chiaramente come piattaforma di coinvolgimento e attrazione di capitali e know how provenienti dal mondo privato. L’incontro è stato concluso dal candidato presidente dell’alleanza democratica per l’autonomia Francesco Valduga che ha sottolineato come, nella sua visione, il Pubblico debba giocare non più tanto il ruolo del protagonista, ma quello più raffinato e indirizzatore del regista.