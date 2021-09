PD NAZIONALE * “ FESTA DELL’UNITÀ “: « DOMANI SABATO 11/9 TRA GLI OSPITI BIANCHI – BINDI – SPERANZA – ZINGARETTI – SOFRI »

Festa dell’Unità, domani fra gli ospiti Bianchi, Bindi, Speranza, Zingaretti, Sofri – Il programma alla Festa dell’Unità di Bologna di domani sabato 11 settembre.

Sala dibattiti Nilde Iotti

Ore 18.00 RIPARTIRE DALLA SCUOLA APERTA

Patrizio Bianchi, Manuela Ghizzoni, Elisabetta Nigris ,modera Gianna Fregonara.

Ore 19.00 PNRR: PRENDERSI CURA, COME

Rosy Bindi e Roberto Speranza, dialogano con Michele Bocci e Sandra Zampa

modera Monica Guerzoni

Ore 20.15 OGGI, 11 SETTEMBRE

Gianni Cuperlo e Adriano Sofri, modera Lucia Annunziata

Ore 21.30 SÌ, SIAMO STATI NOI Nicola Zingaretti intervistato da Bianca Berlinguer

Sala dibattiti Franco Marini

Ore 18.00 LAVORARE NELLO SPORT: COMPETENZA, VALORI, SOCIALITÀ

Vittorio Bosio, Sabina Di Marco, Damiano Lembo, Tiziano Pesce, Luisa Rizzitelli, Cecilia Rossi,

modera Veronica Baldaccini

Ore 20.00 RICORDI DI CARTA SUL PCI

Andrea Romano, Fabrizio Rondolino, Ugo Sposetti, Sofia Ventura, modera Wanda Marra

Ore 21.30 ATTRAVERSO I TUOI OCCHI

Con l’autrice Angela Caponnetto discutono Don Mattia Ferrari e Stefano Caliandro,

modera Paolo Tomassone.

Tutti i dibattiti della Sala Iotti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del PD e, in audio, su Radio Immagina e Radio Radicale. I dibattiti della Sala Marini saranno trasmessi in diretta su Radio Radicale.