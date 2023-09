CAMPOBASE * AREA S. VINCENZO – TRENTO: « CONCERTO RAPPER MR. RAIN, LA PAT IPOTIZZA UN ONERE DI 800 MILA EURO, MENTRE LASCIA IN DIFFICOLTÀ L’UNIVERSITÀ »

17.51 - mercoledì 20 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Panem et circenses. Giovenale, autore satirico della vecchia Roma, usava questa espressione per definire lo stile di governo della sua epoca. Si riferiva alla distribuzione gratuita di grano e alla organizzazione di giochi e di svaghi vari per la plebe romana, a cura del Potere. Così, diceva, il Potere si assicurava il consenso del popolo, a quei tempi. Chissà cosa scriverebbe Giovenale se commentasse oggi ciò che accade in Trentino. Più che al “grano” (cioè alle condizioni generali di sviluppo del Trentino ed alle politiche di vera equità sociale), il Potere pensa ai “circenses”.

Non pago della grande operazione “Vasco Rossi” (costata alla Provincia più di 6 milioni di Euro) e della fallimentare iniziativa canora a favore delle popolazioni colpite dalla alluvione in Emilia Romagna, 30.000 euro a fronte di un costo di circa mezzo milione, adesso la Giunta Provinciale vorrebbe organizzare (del tutto casualmente prima delle elezioni del 22 ottobre) un concerto con il rapper Mr. Rain, al secolo Mattia Balardi, nell’area di S. Vincenzo. Piccolo dettaglio: per garantire un biglietto quasi gratuito, vorrebbe che il Centro Servizi Santa Chiara si assumesse un onere di circa 800 mila Euro per coprire i costi dell’evento nel mentre lascia in gravi difficoltà l’Università.

Campobase