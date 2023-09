CAMPOBASE * AMMINISTRATIVE PAT: « PRESENTATA LA LISTA, I NOMI E COGNOMI PER AREA TERRITORIALE »

15.57 - sabato 9 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LISTA DI CAMPOBASE

Giovani di Campobase

Anastasia Facchinelli, 23, laurea triennale in sociologia, iscritta al corso di laurea magistrale Organizzazione, società e tecnologia presso l’Università degli studi di Trento. Addetta alla ricerca e selezione del personale per Synergie Italia.

Silvia Orri, 34, laurea in Scienze dello sviluppo e della Cooperazione internazionale e Master in Relazioni internazionali. Approfondisce lo studio dell’antropologia dello sviluppo e l’influenza che tradizioni e abitudini culturali e familiari hanno negli ambiti sociali di gruppi e persone. Ha svolto servizio civile in Uganda. Attualmente per la cooperativa Arianna si occupa di pronto intervento sociale/educativa di strada su tutto il territorio comunale di Trento.

Davide Demozzi, 30, ha studiato a Trento e alla European School of Economics di Londra, Analista/Controller Gruppo Unifarm, si occupa di partenariato pubblico/privato; è membro del Direttivo dell’associazione Codice Sorgente, partecipa al tavolo di lavoro sulle comunità energetiche del Trentino.

///

Val di Fiemme

Michele Malfer, 54, vicario scolastico presso l’Istituto di istruzione “La Rosa Bianca“ di Cavalese e Predazzo. E’ stato assessore e Vice sindaco del Comune di Cavalese, assessore e Vicepresidente della Comunità territoriale della Val di Fiemme ed è stato supervisore scientifico in materia di politiche giovanili per la Provincia autonoma di Trento.

Val di Cembra

Mirella Nones, 61, è stata artigiana per 42 anni. E’ Presidente della associazione “Stella Bianca” che assicura il servizio di assistenza sanitaria in urgenza/emergenza in tutta la val di Cembra.

Simone Santuari, 54, geometra libero professionista, sindaco di Grumes per 15 anni, Presidente della Comunità della Valle di Cembra, Presidente della Commissione pianificazione territoriale e paesaggio, ed è membro del tavolo di coordinamento delle aree protette del Trentino. E’ stato fondatore della Rete riserve della Valle di Cembra e Vigile del Fuoco Volontario per 25 anni. E’ membro del consiglio per gli affari economici della parrocchia.

Alta Valsugana

Daniela Casagrande, 71, già funzionario a capo dei servizi demografici di Pergine Valsugana, è Vice Sindaco del Comune di Pergine Valsugana, con delega alle attività economiche, turismo, commercio, industria e artigianato.

Alberto Frisanco, 49, fisioterapista, docente a contratto presso l’Università di Verona, dipendente dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Borgo Valsugana, servizio Ospedaliero e territoriale Valsugana e Tesino, fondatore del Dragon Boat, della Associazione sportiva Centro studi orientali di Pergine, Presidente della associazione sportiva Evolution di Bosentino.

Bassa Valsugana

Maria Angela Zadra, 54, responsabile del settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino. Ha svolto e svolge attività di formazione per la Provincia autonoma di Trento nell’ambito delle politiche familiari, quale supervisore per la formazione degli operatori sanitari.

Mirko Montibeller, 43, da sempre impegnato nel volontariato, nell’associazionismo e nella cooperazione internazionale. Sindaco dal 2010 di Roncegno e siede nella Giunta del Consiglio delle Autonomie locali per la Bassa Valsugana. E’ referente dell’area convivenza del Cinformi.

Primiero

Elisa Faoro, 59, Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità di Primiero, da sempre impegnata nel volontariato, cooperazione allo sviluppo, da 31 anni presentatrice del Coro Sass Maor. Rappresenta le parrocchie di Primiero nel Consiglio Pastorale Diocesano.

Valli del Leno

Alessandro Giori, 64, già direttore e responsabile acquisti nel settore grande distribuzione, Capogruppo Alpini di Noriglio, Consigliere della Famiglia Cooperativa di Noriglio, membro della Commissione Speciale per la gestione emergenze economico sociali di Rovereto.

Tiziano Maraner, 50, perito informatico, si occupa di ricerca e sviluppo per la Ducati Energia di Rovereto. Ha collaborato alla ideazione e realizzazione della barriera fotovoltaica della A 22 a Rovereto, al fotovoltaico di Trentino Trasporti e dell’Autobrennero, all’automazione della facoltà di lettere di Trento. Ha fondato le “Sardine Trentine”. E’ componente del Consiglio pastorale e canta nel coro di Borgo Sacco. Alleva api in Vallarsa, Comune di cui è Consigliere.

Vallagarina

Romina Baroni, 54, Dipendente della Comunità della Vallagarina al Servizio Edilizia abitativa pubblica. E’ stata Assessora e Sindaca di Villalagarina. La montagna, l’apicoltura, la natura e gli animali sono la sua passione.

Camilla Gazzini, 62, architetto, con studio a Rovereto, esercito in libera professione dai primi anni ‘90, lavorando nel pubblico e nel privato. Con un particolare interesse al restauro, alla pianificazione e alla rigenerazione urbana, basando il suo lavoro e il suo approccio su temi che ritiene importanti: il “Genius Loci”, l’unicità del nostro territorio, la nostra cultura. Ha insegnato all’Università di Trento e presso vari istituti tecnici, attualmente a Rovereto. E’ stata consigliere prima e poi assessore all’urbanistica presso il Comune di Mori.

Rovereto

Monica Aste, 58, avvocato, patrocinante in Cassazione, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto dal 2019 al 2022, già componente del Cda Cassa Rurale di Rovereto

Mario Bortot, 60, docente di ruolo di Matematica, fondatore della società Oxford Civezzano scarl, giornalista professionista, impegnato nel volley e nel bouldering, assessore dal 2015 allo sport e alla promozione del territorio del Comune di Rovereto.

Claudio Cemin, 64, medico chirurgo, sostituto del Direttore della U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di Rovereto. Cofondatore e allenatore della Pallacanestro ENDAS di Rovereto, già consigliere comunale a Rovereto, coordinatore della associazione “Civici per Rovereto”.

Garda Trentino

Cristina Chistè, 56, ha conseguito il Diploma di Istituto Magistrale, lavora come insegnante nella Scuola d’Infanzia. Sensibile e partecipe alla vita della Comunità, fin da giovane ha collaborato in vari ambiti del volontariato parrocchiale e ne è tuttora inserita. Dal 2005 al 2015 , per tre legislature, ha avuto ruoli di Assessora alle politiche sociali, sportive ,culturali , nonché Consigliera comunale e capogruppo nel Comune di Dro. E’ legata particolarmente ai temi della scuola , dei giovani, dell’ ambiente, che segue con atteggiamento attivo .

Silvana Selmi, 67, psicologa psicoterapeuta, già responsabile Psicologia Ospedaliera e Cure Palliative UOC APSS Trento e di Psicologia 2 di Rovereto. Laurea in psicologia. Diploma in ipnologia e tecniche di rilassamento. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli scientifici ed ha partecipato come relatrice o moderatrice a numerosi congressi. Ha organizzato gli eventi annuali come coordinatore del Gruppo Psicologi in Cure palliative Trentino Alto Adige. Ha svolto attività di docenza e supervisione. E’ stata componente di gruppi tecnici e Comitati scientifici a livello locale e nazionale. E’ stata membro del Consiglio nazionale della Società Italia di Cure Palliative.

Roberto Zampiccoli, 65, medico veterinario, libero professionista, Direttore Sanitario presso “Ambulatori Veterinari Associati “Alto Garda” di Arco. Vicesindaco e assessore alle opere pubbliche, agricoltura e foreste, recupero dei grandi volumi del Comune di Arco. E’ stato Presidente dell’Ordine dei medici Veterinari della Provincia di Trento.

Giudicarie

Giorgio Bagozzi, 63, già direttore Generale della Cassa Rurale di Trento, ha diretto due bande musicali, organista e direttore di coro, ha composto più di 100 pezzi per banda e coro. Impegnato nel volontariato in Valle del Chiese e Gruppo Alpini.

Rendena

Emanuela Rossini, 60, già Deputata e Vicepresidente della Commissione politiche europee, seguendo i dossier sulla Brexit, la pandemia, la nascita del primo Fondo Comune Europeo e del PNRR, la guerra in Ucraina e il dossier sull’allargamento della UE. Ha fatto parte della Componente Minoranze Linguistiche del Gruppo Misto della Camera dei Deputati. Ha conseguito un Master annuale di 2° livello in Strategie Globali e Sicurezza presso il Centro Alti Studi della Difesa. E’ stata componente del cda di TSM e del Comitato di Indirizzo della Fondazione Caritro.

Val di Sole

Angelo Dalpez, 73, già Sindaco di Peio, già Presidente del settore trentino del Parco dello Stelvio, Presidente della FISI Trentina dal 2004 al 2018, Vice Presidnete Vicario della FISI nazionale dal 2018 al 2022, Vice Presidente Pejo Funivie Spa.

Val di Non

Carmen Noldin, 64, è stata collaboratrice ammnistrativa nella Gestione del Personale della APSP Santa Maria di Cles, ed è Responsabile per la Val di Non di trentino solidale, lotta allo spreco alimentare. E’ stata assessora e Vicepresidente della Comunità della Val di Non ed attualmente è Presidente del Consiglio comunale e della Commissione toponomastica di Cles.

Silvano Dominici, 43, ingegnere libero professionista, titolare di azienda agricola, Sindaco del Comune di Romallo dal 2010 al 2020, già Presidente e Commissario straordinario della Comunità della Val di Non.

Fabrizio Inama, 61, responsabile servizio finanziario della Comunità della Val di Non. Sindaco del Comune di Denno dal 2005 al 2020. Membro del Consiglio delle Autonomie Locali dal 2010 al 2020. Presidente del Gruppo Alpini e già Presidente della scuola d’Infanzia Adele Belfanti di Denno.

Rotaliana

Giorgio de Vigili, 63, medico chirurgo, già Responsabile del Centro Sanitario San Giovanni di Mezzolombardo, Consigliere comunale di Mezzolombardo e della Comunità di Valle Rotaliana – Konigsberg.

Valle dei Laghi

Maria Ceschini, 58, Segretaria della commissione consiliare di Vigilanza del Comune di Trento, già Sindaco di Cavedine, già Presidente della scuola materna e della famiglia cooperativa di Cavedine, ha fatto parte del Cda della Federazione provinciale delle scuole materne.

Trento

Roberta Giovanna Arcaini Orsingher, 58, funzionaria Ufficio beni archivistici, librari Soprintendenza per i beni e le attività culturali-Provincia autonoma di Trento, docente a contratto di archivistica presso Università di Trento partecipa a progetti innovativi per l’organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione ed è stata vicepresidente del CUG-Comitato Unico di garanzia della Provincia autonoma di Trento (2016-2021). Svolge attività di volontariato in vari ambiti: culturale, sociale e per la salute, familiare, per ciclabilità urbana e mobilità sostenibile, per pari opportunità. E stata vicepresidente della Consulta provinciale della Salute (2018-2021), è componente del Direttivo del coordinamento donne delle ACLI trentine. È attualmente componente del Comitato di indirizzo della Fondazione Museo storico del Trentino (rappresentante del Comune di Trento).

Daniela Gruber, 58, Martignano, insegna presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Michelangelo Buonarroti” di Trento, anche con il ruolo di Animatrice digitale, formatrice per docenti e studenti. Ha introdotto l’uso del tablet in classe. Partecipa alla progettazione di progetti mirati ad ottenere finanziamenti per sperimentazioni di innovazione didattica.

Chiara Maule, 51, Povo, insegnante, dal 2015 assessore del Comune di Trento con delega all’innovazione, ai beni comuni e alla cittadinanza attiva; dal 2020 con le competenze in materia di welfare, politiche familiari, sociali e abitative. Si è impegnata per far assegnare a Trento il ruolo di “Capitale europea del volontariato 2024”. E’ stata Presidente della Circoscrizione di Povo ed è Vice Segretaria di Campobase.

Remo Avi, 44, Mattarello, direttore di filiale Supermercati Poli, fautore di nuovi strumenti tecnologici innovativi; mediatore tra punti vendita e la sede; impegnato nella transizione sostenibile e in molte associazioni di volontariato.

Roberto Stanchina, 46, Ravina, consulente informatico, esperto di software gestionale per gli enti locali, assessore del Comune di Trento dal 2015 con delega al commercio, agricoltura e turismo, attualmente Vice Sindaco con delega a commercio, agricoltura e lavori pubblici.

Nota allegata alla lista di Campobase

Allo scopo di promuovere e sviluppare il Programma del Partito, in armonia con quello della Coalizione “Alleanza Democratica ed Autonomista” ed al fine di alimentare costantemente la riflessione, il dibattito e la capacità di proposta del Partito sui principali temi di interesse dell’Autonomia e della Comunità trentina, in vista ma anche oltre la scadenza del prossimo 23 ottobre, il Comitato Provinciale di Campobase ha costituito, nella seduta di giovedì 7 Settembre uno specifico gruppo di lavoro, composto da qualificate personalità esterne alla sua struttura.

In sede di prima attivazione, il Gruppo di Lavoro è così composto:

• Maria Prodi (con funzione di coordinatrice)

• Paola Dal Sasso

• Serenella Cipriani

• Gianfranco Postal

• Gianni Bonvicini

• Marco Brunazzo