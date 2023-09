” AVIO CLUB TRENTO ” * NUOVI PILOTI: CATTANI, « HANNO SUPERATO GLI ESAMI DI VOLO ELISA BAZZANELLA – FRANCESCO TANGARI – MARTINO BERLOFFA – SAMOEL CEREPI – FEDERICO SEGATTA »

17.07 - martedì 5 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Avio Club Trento è un club di volo che ha sede operativa sull’aeroporto Gianni Caproni di Trento. È stato fondato undici anni fa da un gruppo di piloti di aereo e di appassionati di volo che si sono dedicati a promuovere la cultura del volo in tutto il Trentino con voli turistici e didattici sulle nostre valli e sulle nostre meravigliose montagne.

Ma i nostri aerei hanno anche varcato i confini della Provincia passando le Alpi con numerosi voli in Austria e Germania e spingendosi in raid sulla Sicilia, sulla Sardegna e sulla costa dell’Adriatico.

Il Club ha fondato una Scuola di volo che opera da parecchi anni e che ha formato decine di nuovi piloti che con grande professionalità e sicurezza fanno volare i nostri tre aerei ultraleggeri di ultima generazione, tutti dotati di moderni motori Rotax, che consentono velocità di crociera intorno ai 200 km/h e attrezzati con sofisticati sistemi digitali di navigazione e di GPS aeronautici.

Il Presidente dell’Avio Club Trento è il Comandante Paolo Cattani, ex pilota dell’Alitalia, con al proprio attivo ben 22.000 ore di volo, che dirige anche la Scuola di Volo, certificata n° 509 dall’Aero Club d’ Italia e intitolata al compianto Pilota Tenente Colonnello Francesco Volpi, che ne è stato il promotore.

Il 2 settembre scorso, presso la nostra sede operativa sull’aeroporto G.Caproni, si sono svolti gli esami per l’ultimo Corso di pilotaggio iniziato in gennaio di quest’anno. Gli esami sono stati effettuati,sia per la parte teorica che per quella pratica in volo, dall’Ispettore inviato dall’Aero Club d’Italia Comandante Marco Vinci.

Il Corso, articolato su 18 lezioni teoriche, con varie materie inerenti il volo, come aerodinamica, meteorologia, navigazione, ecc. e su ben 18 ore di volo, ha preparato professionalmente 6 allievi che hanno superato brillantemente gli esami.

Elisa Bazzanella, Francesco Tangari, Martino Berloffa, Samoel Cerepi, Federico Segatta e Lionello Leonardelli sono i nuovi piloti che potranno ora mettere sul giubbotto la tanto agognata “Aquila d’oro” di pilota civile.

Il successo di queste nuove speranze del volo in Trentino va anche agli Istruttori di Volo che, oltre al Direttore della Scuola, hanno dato il loro prezioso contributo professionale, ovvero il Com.te Lorenzo Mazzoleni e il Com.te Giovanni Dallabernardina.

Non va dimenticato l’indispensabile supporto dello staff della Segreteria del Club, composto dalla Signora Paola Fracalossi e dai Piloti Gianni Pedrotti e Paolo Campregher.

Visto il successo del Corso appena concluso, l’Avio Club Trento aprirà un altro Corso di pilotaggio il prossimo martedì 24 ottobre, presso la propria sede in aeroporto.

Per ogni informazione si può visitare il sito www.avioclubtrento.it .