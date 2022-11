SCUOLA PROFESSIONI TERZIARIO * IFTS: « DA FEBBRAIO AL VIA I CORSI PER “GESTIONE CONTABILE – FISCALE – FINANZIARIA PMI” E “LOGISTICA E TRASPORTI” »

18.15 - martedì 08 novembre 2022

L’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) consiste in corsi di formazione della durata tra le 800 e le 1.200 ore, in due semestri, comprensive di un tirocinio in azienda per almeno il 30% delle ore, supportati in modo coordinato da enti di formazione professionale, istituti di istruzione superiore, università e imprese. La Scuola delle Professioni per il Terziario dell’Università Popolare Trentina a partire dal prossimo mese di febbraio organizza un corso in “Gestione contabile, fiscale e finanziaria delle PMI” e un corso in “Logistica e trasporti” presentati questa mattina alla stampa dal presidente Ivo Tarolli e dal direttore generale Maurizio Cadonna.

Le imprese di oggi hanno bisogno sempre più di lavoratori preparati. Questi nuovi corsi mettono i ragazzi nelle condizioni di avere una formazione di alta qualità e di rappresentare per le aziende un valore aggiunto. Il corso IFTS in gestione contabile, fiscale e finanziaria delle PMI, realizzato in collaborazione con Servizi Imprese di Confcommercio, forma un tecnico specializzato nell’amministrazione economico finanziaria che può operare in aziende o studi di consulenza in materia fiscale e del lavoro, per svolgere mansioni relative alla contabilità, al controllo e alla revisione contabile, o in imprese di consulenza imprenditoriale per la gestione amministrativa e la pianificazione aziendale. Il corso IFTS per la logistica e trasporti forma un tecnico per la logistica e i trasporti che potrà inserirsi in diverse realtà aziendali ed occupare collocazioni organizzative differenti e potrà essere occupato in aziende manifatturiere, della media e grande distribuzione oppure in aziende di trasporto e spedizione nazionale ed internazionale.

Caratteristica importante dei due corsi, le cui iscrizioni si chiudono il 21 novembre, è una specializzazione molto concreta grazie all’alto numero di ore di tirocinio in azienda che poi spesso si trasforma in assunzione. Altro aspetto da non sottovalutare è la brevità della durata del percorso, da febbraio a novembre, permettendo a chi li frequenta di ottenere una specializzazione investendo in pochi mesi di formazione. Possono iscriversi tutti i diplomati e chi è in possesso di un diploma professionale ma anche persone che già lavorano e che intendono specializzarsi.