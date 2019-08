rai 1 * “ Passaggio a nord ovest “: « Con Alberto Angelo nell’arcipelago delle Keys, in Florida »

Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela anche domenica 4 agosto alle 9.15 su Rai1 partirà per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari. Al centro della puntata l’ arcipelago delle Keys, in Florida, un paradiso tropicale, dove il rispetto della natura e la conservazione delle bellezze locali, sembra essere predominante nella cultura delle popolazione. Dalla salvaguardia di animali rari, come le tartarughe marine, all’ attività di coltura dei coralli e al lavoro di controllo delle coste, molte sono le persone impegnate nella conservazione di un luogo di notevole bellezza naturale.