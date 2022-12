ASSESSORE FAILONI PAT * 3TRE – MADONNA DI CAMPIGLIO: « SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, GRAZIE AL QUESTORE IMPROTA ED A TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE »

18.14 - venerdì 23 dicembre 2022

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

IL SUCCESSO DELLA 3TRE? UN RINGRAZIAMENTO ANCHE ALLE NOSTRE FORZE DELL’ORDINE.

Come dichiarato in una nota dal Questore di Trento Maurizio Improta ieri alla 3Tre Madonna di Campiglio – Audi FIS Ski World Cup tutto ha funzionato alla perfezione. Per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico il grazie va a tutte le forze dell’ordine, oltre 120 uomini tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco Volontari e staff. Per l’occasione, su decisione della Questura, sono arrivati da Roma anche gli specialisti, dal reparto mobile alle unità cinofile con i cani antiesplosivo per eventuali bonifiche. Un doveroso e sincero grazie al Questore Improta e a tutte le forze dell’ordine!