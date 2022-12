APSS – TRENTINO * COVID: « AL VIA LE VACCINAZIONI PER I BIMBI (TRA I 6 MESI E I 4 ANNI), DAL 27/12 SARÀ POSSIBILE PRENOTARE LA SOMMINISTRAZIONE AL CUP-ONLINE »

16.48 - venerdì 23 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

AL VIA LE VACCINAZIONI COVID PER I BIMBI TRA I 6 MESI E I 4 ANNI. Da martedì 27 sarà possibile prenotare la somministrazione al Cup-online Al via in Trentino, le somministrazioni delle prime dosi del vaccino contro il Covid per i bambini tra i 6 mesi e i 4 anni. Nei magazzini di Apss sono arrivate le dosi pediatriche inviate dal Ministero alla salute per permettere alle famiglie che lo desiderano di vaccinare i propri figli. A partire da martedì 27 dicembre sarà possibile prenotare un appuntamento nei centri vaccinali dell’Apss attraverso il Cup-online (https://cup.apss.tn.it) dove sarà disponibile un’apposita card per accedere alla prenotazione.

Il via libera alla somministrazione del vaccino ai piccoli tra i 6 mesi e i 4 anni (compresi) è arrivato dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco. Il vaccino utilizzato è il Comirnaty (BioNTech/Pfizer) pediatrico con un dosaggio di 3 microgrammi/dose (1/3 rispetto a quello somministrato dai 5-11 anni), che fornisce una protezione contro le varianti attualmente circolanti di SARS-Cov-2 e che, in base agli studi condotti e alle somministrazioni già eseguite, senza segnalazioni di reazioni avverse importanti, è efficace e sicuro. Il vaccino non contiene il virus e quindi non può trasmettere il Covid-19 al bambino ma stimola il sistema immunitario a produrre gli anticorpi contro il virus, conferendo così una protezione contro il virus.

La somministrazione del vaccino è in tre dosi con la seconda dose da somministrare almeno tre settimane dopo la prima e la terza almeno otto settimane dopo la seconda. Il sistema di prenotazione, contestualmente al primo appuntamento fisserà anche la data della seconda dose; l’appuntamento per la terza dose verrà concordato con l’operatore sanitario in occasione della seduta vaccinale.