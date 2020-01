COMUNE RIVA DEL GARDA * APERITIVO SWAP VOL 1: « IL NUOVO FORMAT TARGATO CANTIERE 26 E SMARMELLATA, L’INAUGURAZIONE AD ARCO VENERDì 24 GENNAIO »

Stanco dei soliti aperitivi e sfiancato dallo shopping nei centri commerciali? Ecco allora «Aperitivo Swap vol. 1», il nuovo format targato Cantiere 26 e Smarmellata, la cui inaugurazione si tiene al Centro giovani intercomunale Cantiere 26 ad Arco venerdì 24 gennaio dalle 18 alle 23.30, con «Vinyl dj set».

Si possono portare vecchi vestiti e accessori per trovarne di nuovi, insieme a un drink e un po’ di buona musica vinilica. Si raccolgono vestiti (esclusa biancheria) e accessori di abbigliamento (cappelli, occhiali, scarpe, sciarpe) in buone condizioni e lavati. Ogni due capi o accessori consegnati si ottiene un timbro, ogni 5 euro di consumazione al bar si ottiene un timbro, e per un timbro si può prendere un capo o accessorio.

L’aperitivo swap è sempre accompagnato da un raffinato «Vinyl dj set» a cura dei dj di Cantiere 26 e dei loro ospiti: in questa occasione c’è Lorenzo Remondindini aka Remo’o insieme all’ospite Marcello Orlandi, per un lungo dj set 100% vinile.

La raccolta di vestiti e accessori è attiva tutti i giorni durante gli orari di apertura del Cantiere 26. I timbri collezionati potranno essere utilizzati per prendere vestiti o accessori messi in esposizione durante l’aperitivo swap, che si tiene un venerdì al mese.