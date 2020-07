TRENTINO MARKETING * FESTIVAL DELLO SPORT TRENTO: « QUEST’ANNO IN EDIZIONE STRAORDINARIA DIGILIVE, ” WE ARE THE CHAMPIONS” DAL  9-11 OTTOBRE 2020 CON 60 EVENTI E 100 GRANDI OSPITI »

We are the Champions, 9-11 ottobre 2020. Contenuti fruibili da tutti senza limiti per oltre 60 eventi con più di 100 grandi ospiti.

In due sole edizioni Il Festival dello Sport di Trento si è imposto come appuntamento sportivo e culturale imperdibile, con il suo mix di giornalismo e spettacolo e i grandi, grandissimi nomi che ha saputo coinvolgere, campioni di tutte le discipline e tutti i Paesi. La formula sarà applicata anche all’edizione straordinaria del 2020, in formato digitale, che si svolgerà dal 9 all’11 ottobre.

Per quest’anno dunque teatri, sale e piazze di Trento non ospiteranno fisicamente la manifestazione per una massima attenzione verso l’emergenza Covid19, ma rimarrà immutato lo spirito del Festival con i campioni più amati e le storie più belle.

Il titolo dell’edizione speciale 2020 è We are the Champions: in questo anno così speciale per il mondo dello sport, così carico di attese, i campioni sono più che mai punto di riferimento per tutti gli italiani che insieme a loro sognano, lottano e vincono, aspettando le Olimpiadi e gli altri appuntamenti internazionali e nazionali. Saranno tre giorni H24 di full immersion nella magica atmosfera che Il Festival dello Sport sa creare e che è splendidamente evocata nel coloratissimo manifesto ufficiale, realizzato dal designer Aldo Drudi, che ha voluto tramettere tutto l’entusiasmo e la gioia dello sport tornato protagonista.

Grazie alla parola magica DIGILIVE, Il Festival dello Sport 2020 si apre a una platea sconfinata: chiunque, in ogni momento e da ogni luogo, potrà seguire, in diretta streaming, il palinsesto delle tre giornate, con oltre 100 ospiti e oltre 60 eventi, tutti ad accesso gratuito sulle piattaforme di Gazzetta.it e de ilfestivaldellosport.it.

Nel corso delle dirette, non mancheranno le opportunità di interazione virtuale con i campioni, che potranno dialogare con il pubblico degli appassionati sportivi. Oltre ai talk, il programma sarà arricchito da tanti contenuti speciali per far vivere lo sport in tutte le sue forme. Anche i tradizionali camp vivranno in forma virtuale con masterclass e lezioni su specifiche discipline, arricchite dai consigli di campioni e grandi allenatori. Come sempre, La Gazzetta dello Sport seguirà il Festival con una completa copertura informativa su carta, web, social.

In settembre a Milano durante la tradizionale conferenza stampa saranno comunque svelati il programma completo e tutte le novità di questa edizione speciale del Festival.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e dal Trentino (Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Trentino Marketing, Apt di Trento Monte Bondone Valle dei Laghi), con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico. Direttore scientifico del Festival è Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport.

L’anno scorso, alla sua seconda edizione, Il Festival dello Sport ha portato a Trento oltre 350 ospiti, con 65mila presenze ai 140 eventi.

Anche alla terza edizione del Festival dello Sport aderiranno numerosi partner, molti dei quali hanno già sostenuto l’evento nelle precedenti due edizioni.