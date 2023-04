TRENTINO MARKETING * “TOUR OF THE ALPS”« DOMANI LA QUARTA FRAZIONE DA ROVERETO A PREDAZZO, 153 KM CON UN DISLIVELLO DI 3.610 METRI »

18.56 - mercoledì 19 aprile 2023

Domani si corre la quarta frazione da Rovereto a Predazzo, 153 km con un dislivello complessivo di ben 3610 metri. Venerdì 21 l’ultima tappa si muoverà da Cavalese e sarà subito bagarre sulla salita di Passo Lavazè

Il Tour of the Alps 2023 è approdato oggi sulle strade del Trentino nel corso della terza tappa che ha portato la carovana dei ciclisti da Renon (Bz) a Brentonico – San Valentino, dove si è imposto il tedesco Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) che ha preceduto il compagno di squadra Aleksandr Vlasov. Nella classifica generale la maglia verde di leader rimane sulle spalle di Tao Geoghegan Hart (Team INEOS).

La quarta giornata del Tour of the Alps proporrà una tappa interamente trentina, da Rovereto a Predazzo – di 153 chilometri – caratterizzata da un ragguardevole dislivello, il maggiore di tutte e cinque le tappe di questa edizione, con ben 3610 m totali.

“Il Tour of the Alps è una fenomenale vetrina per il nostro territorio, ha dichiarato l’Assessore provinciale allo Sport e al Turismo Roberto Failoni, a livello nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi di questo finale di tappa su una salita importante, che ci ha regalato delle immagini eccezionali. Questo è il primo evento di una straordinaria serie legata alle due ruote qui in Trentino, che dimostra quando il nostro territorio tenga a questo sport.”

Per Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, ”il ciclismo sta diventando uno degli sport più rilevanti anche dal punto di vista mediatico e il Tour of the Alps ne è un protagonista, così come i grandi eventi della bici che arriveranno sul nostro territorio prossimamente tra cui il Giro d’Italia e i Campionati italiani di ciclismo. La diretta tv delle tappe del Tour of the Alps ha per noi un valore importante per presentare la bella stagione che esplode nel nostro territorio in tutta la sua bellezza.”

Per Maurizio Evangelista, General Manager Tour of the Alps, “abbiamo vissuto oggi una tappa molto bella e appassionante a Brentonico San Valentino. Una frazione difficile logisticamente ma tutto è andato per il meglio grazie alla consueta organizzazione che in Trentino non manca mai. La risposta del pubblico sulle strade e all’arrivo è stata molto positiva e ci auguriamo di ritrovare la stessa passione domani nella tappa tutta trentina. Partiremo infatti dal Mart a Rovereto con arrivo a Predazzo in una penultima tappa che crediamo possa essere decisiva per la classifica finale.”

La tappa di domani

Domani alle ore 9.00 il ritrovo è fissato alle ore 9:00 di fronte al MART in Corso Bettini, mentre la partenza della tappa è prevista alle 11:05 dalla loc. Sant’Ilario. L’arrivo a Predazzo in via Roma è previsto per le ore 15.15. I Traguardi Volanti della tappa sono a San Cristoforo/Lago di Caldonazzo (km 45,5) e Palù di Giovo (km 82,6); i Gran Premi della Montagna a Passo Sommo (km 20,8, 1^ cat.) e Passo Pramadiccio (km 137,9, 2^ cat.).

Partenza subito in salita: dopo l’avvio di fronte al MART, il Museo di arte moderna di Rovereto e Trento, primi km pianeggianti fino a Calliano e subito si dovrà affrontare la lunga salita che porta ai 1341 metri di Passo Sommo. Qui le pendenze sono regolari, ma si tratta comunque di oltre 15 km di salita. Ed anche per il resto della tappa, di pianura se ne troverà poca. La discesa lungo la fricca verso Vattaro, Bosentino e il lago di Caldonazzo, quindi il percorso riprenderà a salire da Civezzano fino al lago di Santa Colomba per svilupparsi sui due versanti della val di Cembra, toccando Lavis, in alternanza tra segmenti in salita e brevi discese.

Entrati in val di Fiemme, si dovrà affrontare la salita verso Passo Pramadiccio dove è posto l’ultimo GPM della giornata a 15 km dal traguardo, questi ultimi suddivisi tra un tratto di velocissima discesa verso Tesero, ed un tratto pianeggiante verso Predazzo, con l’ultimo chilometro leggermente in ascesa. Il secondo GPM sarà preceduto dalla caratteristica salita “Della Cascata”, l’iconica ascesa decisiva della Marcialonga.

Venerdì 21 aprile anche la quinta e ultima tappa di questo Tour of the Alps, partirà dal Trentino. La bandierina si alzerà sulla linea di partenza di Cavalese e subito verranno affrontati gli 11 chilometri di salita fino a Passo Lavazè, dove la carovana saluterà il Trentino per raggiungere il traguardo posto a Brunico (Bz), dopo 144, 5 km e un dislivello di 2910 m.

Chiusure strade

In occasione del passaggio del Tour of the Alps in Trentino, giovedì 20 e venerdì 21 aprile, sulle strade comunali poste al di fuori dei centri abitati e sulle arterie statali e provinciali, la circolazione verrà sospesa in entrambi i sensi di marcia con un anticipo di 30 minuti rispetto agli orari delle cronotabelle ufficiali.

I comuni interessati dal percorso adotteranno le ordinanze sindacali per i tratti di strada di loro competenza, vietando il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara e arrestando la marcia di tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano sulle arterie interessate dal percorso. Gli autisti dei veicoli dovranno attenersi alle indicazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

Copertura TV

Una diretta di 2 ore è disponibile per ciascuna tappa del Tour of the Alps 2023 grazie alla trasmissione prodotta da PMG Sport in sinergia con Infront Sports&Media.

La quarta tappa andrà in onda dalle 13.30 alle 15.30 sulle emittenti TV: Eurosport (Europa, Est Asiatico, USA, Canada, Sudamerica, America Centrale, Area Pacifico, Subcontinente Indiano); RaiSport (Italia, San Marino, Città del Vaticano), Equipe TV (Francia) e in live streaming su Raiplay, Eurosport, GCN – Global Cycling Network, Repubblica.it, Tuttobiciweb.it, Federciclismo, PMG Sport.

Eventi collaterali

A Rovereto:

A scuola di biciclette

• Iniziativa per avvicinare i bambini al mondo della bici

A Predazzo

Aperichees

• 11.00 – 18.00 Aperitivo e drinks con una selezione di formaggi locali prodotti dal caseificio di Predazzo e Moena (installazione di bici con forme di formaggio)

• 15.00 – 18.00 Presentazione del classico dolce, la fortaia, che ricorda una ruota da bici

• 16.00 – 18.00 Concerto della Banda civica Ettore Bernardi di Predazzo in Piazza SS. Filippo e Giacomo