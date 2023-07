AUDICOM – AUDIWEB POWERED NIELSEN * UTENTI UNICI ONLINE: « IN MAGGIO CONNESSI 43.9 MILIONI, CON UNA MEDIA DI 67 ORE E 51 MINUTI (+5,6% RISPETTO APRILE) »

16.56 - giovedì 13 luglio 2023

Sono disponibili i dati della total digital audience del mese di maggio, prodotti dal sistema Audiweb e distribuiti da Audicom.

La total digital audience nel mese di maggio è rappresentata da 43.9 milioni, online per 67 ore e 51 minuti (+5,6% del tempo online rispetto al mese precedente).

A maggio la fruizione dell’online ritorna alla normalità, dopo un mese di festività e ponti, registrando un incremento del 5,6% del tempo complessivo online, in particolare – tra le categorie più visitate – per portali generalisti (+10,3%), acquisti online (+9.2%), ma anche per news online (+8,5%) e meteo (+26,6%) per gli avvenimenti collegati al maltempo.

Sono disponibili i dati della total digital audience del mese di maggio 2023, prodotti dal sistema Audiweb e distribuiti da Audicom, la società nata dalla fusione tra Audiweb s.r.l e Audipress s.r.l. I nuovi dati Audiweb Database dell’audience online sono stati già distribuiti alle software house per poter essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite tool di analisi e pianificazione e sono rappresentati nel documento di sintesi* disponibile sul sito Audiweb.

Nel giorno medio sono stati 36,2 milioni gli individui online, collegati almeno una volta dai dispositivi rilevati – Computer e Mobile (Smartphone e Tablet). Il 78,6% dei 18-74enni (pari a 33,7 milioni), si è collegata almeno una volta da Mobile nel giorno medio, per 2 ore 28 minuti in media per persona.

A maggio hanno navigato con almeno una volta nel giorno medio il 64,1% degli uomini (18,3 milioni) e il 59,5% delle donne (17,9 milioni) e, per quanto riguarda più in dettaglio le fasce d’età della popolazione, l’82,1% dei 18-24enni, l’84,3% dei 25-34enni, l’87,3% dei 35-44enni, l’85,6% dei 45-54enni, l’82,8% dei 55-64enni e il 37,3% degli over 64 anni.

Le due fasce d’età dei 35-44enni e dei 45-54enni risultano più coinvolte nella fruizione da Mobile nel giorno medio di questo mese di rilevazione, rispettivamente nell’83,7% (6,3 milioni) e nell’83,3% (7,9 milioni) dei casi.

Dai dati del tempo speso trascorso online nel giorno medio risulta che le donne hanno navigato in media per 2 ore e 48 minuti e gli uomini 2 ore e 31 minuti, con maggiore coinvolgimento per i giovani dai 18 ai 34 anni (online per 3 ore) e i 35-44enni (online per 2 ore e 51 minuti).

L’audience online complessiva del mese di maggio ha registrato dati di crescita su alcune categorie di siti e mobile app che nel mese precedente avevano registrato un calo di audience. Infatti, il susseguirsi di festività e ponti, che hanno caratterizzato il mese di aprile, avevano spinto l’interesse generale verso contenuti legati principalmente al tempo libero e a viaggi e spostamenti, mentre con maggio si è tornati alla routine con dati normalizzati, in particolare relativo al tempo speso che cresce complessivamente del 5,6%.

È il caso del raggruppamento dei portali generalisti (General Interest Portals & Communities) che, con 38,9 milioni di utenti mensili, registra un incremento del tempo speso pari al 10,3%, ma anche i siti e mobile app dedicati agli acquisti online (Mass Merchandiser), con 37 milioni di utenti e +9,2% del tempo, le informazioni corporate con 34,9 milioni di utenti e +19,4% del tempo e, collegate anche a fatti di particolare importanza, come nel caso del maltempo e delle alluvioni in Emilia Romagna, le testate di informazione online (Current Events & Global News), con 38,5 milioni di utenti e +8,5% del tempo dedicato ai contenuti di questa categoria, oltre a quelli sulle condizione metereologiche (Weather) con 35,5 milioni di utenti e +26,6% del tempo.