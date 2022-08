SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * LAGUNDO (BZ): « ELETTA “MISS SPORT GIVOVA” LA 18ENNE BEATRICE DALLEDONNE, STUDENTESSA DI MEDICINA »

10.23 - giovedì 18 agosto 2022

Anche quest’estate, è tornata nella bellissima Lagundo la Finale Regionale per la selezione delle finaliste regionali dell’84° edizione del Concorso Nazionale di Miss Italia.

Mercoledì 17 agosto, si sono accesi i riflettori nella Sala Cultura di Lagundo, dove 23 candidate, qualificate nel corso dell’estate, hanno sfilato sulla passerella indossando splendidi abiti da sera e i tradizionali body Miluna.

La sfilata è stata organizzata grazie alla volontà della Associazione Turistica, in collaborazione con il Comune di Lagundo, con l’assessore al turismo Cesare D’Eredità, e con il preziosissimo sostegno del centro Commerciale Algo alle porte di Lagundo, uno dei più grandi dell’Alto Adige che ha fatto da mail sponsor.

Nel pomeriggio le ragazze si sono presentate all’interno del centro commerciale Algo, scattando delle foto e facendosi apprezzare dai numerosi turisti.

Come di consueto l’evento è stato presentato e coordinato nella regia dalla professionale Sonia Leonardi, titolare della agenzia di moda Soleoshow modelagency esclusivista per il Trentino Alto Adige del marchio Miss Italia.

Le Miss, provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio ai primi di agosto, hanno sfilato davanti ad una selezionata giuria e si sono sfidate per aggiudicarsi il lasciapassare alle Finali Nazionali di Miss Italia con il titolo di Miss Sport Trentino Alto Adige.

La vincitrice della serata, eletta da una selezionata giuria presieduta dall’assessore alla cultura Elisabeth Wolf, è stata la bellezza statuaria diciottenne di Telve Beatrice Dalledonne.

Appena diplomata, prossima studentessa all’università di Medicina, è da sempre una ragazza davvero sportiva.

Infatti, è campionessa regionale di atletica leggera nella specialità del salto in alto da due anni e fa parte della rappresentativa regionale da cinque anni.

Beatrice accederà direttamente alle prefinali nazionali, ed assieme alle altre prefinaliste del TRENTINO ALTO ADIGE formeranno la squadra delle 9 finaliste della nostra Regione.

Oltre al concorso, le ragazze hanno potuto vivere l’emozione di sfilare come delle indossatrici proponendo in passerella le anticipazioni delle collezioni abbigliamento autunno/inverno 2022-2023.

Protagonista delle prime uscite è stato il negozio Calliope, il quale ha proposto degli abiti giovanili e colorati, infine le ultime uscite sono state presentate dal negozio I am, il quale ha proposto dei capi rigorosamente Made in Italy, destinati ad un pubblico giovane ma anche ad uno più adulto che vuole coniugare glamour e grinta. Entrambi presenti al centro commerciale Algo.

Ad intervallare lo show dedicato alla bellezza, l’esibizione dei due bravissimi ballerini di danze standard Simon e Maria della Asd Dance Club Lunika di Lagundo della maestra Veronica Haller, che hanno proposto un coinvolgente Tango.

L’hair look delle ragazze durante la serata è stato curato al meglio dal salone Divina Hair studio di Merano. Miranda Dedej e il suo esperto staff da anni affiancano le serate in Alto Adige, regalando alle partecipanti nuovi look.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, e a Radio Nbc per la sempre preziosa collaborazione che dura da oltre 15 anni.

La prossima tappa per l’ultima Finale Regionale in cui verrà eletta Miss Rocchetta Trentino Alto Adige per l’estate 2022 sarà venerdì 19 agosto nella bellissima e caratteristica Brunico.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Prossima tappa con la Finale Regionale di Brunico venerdì 19 agosto.