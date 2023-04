US ACLI – A.C. CALCIO TRENTO – TRENTO ACADEMY * “SUMMER CAMP 2023“: MARIOTTO « ATTIVITÀ SPORTIVA, LE FAMIGLIE POTRANNO USUFRUIRE DEI BUONI DI SERVIZIO MESSI A DISPOSIZIONE DALLA PAT »

18.26 - venerdì 14 aprile 2023

I Summer Camp, promossi da UC ACLI e organizzati da AC Trento 1921 e Trento Academy, permetteranno a moltissimi giovani della nostra provincia di praticare l’attività calcistica e sportiva anche nel periodo estivo consentendo alle famiglie di affidare i propri figli ad istruttori qualificati all’interno di un ambiente idoneo al corretto svolgimento dell’attività atletica, ma anche della sicurezza, della socialità e dell’educazione.

Intervenendo nella conferenza stampa, Michele Mariotto, Direttore generale di CAF ACLI e membro di Presidenza dell’US ACLI, ha ricordato i punti di forza dell’iniziativa aclista che consistono innanzitutto: «nell’offerta di un servizio di alta qualità sportiva, grazie alla sinergia con AC Trento 1921 e ai propri tecnici, unitamente ad un’organizzazione che consente lo svolgimento di un’esperienza radicata sul territorio ed articolata in ben 17 località della provincia. I Summer Camp vedono inoltre il coinvolgimento delle più importanti società calcistiche della provincia che garantiranno un fondamentale apporto logistico ed organizzativo per la gestione delle strutture sportive».

Mariotto ha inoltre ricordato che: «le famiglie interessate all’esperienza di questi particolarissimi campi estivi potranno usufruire dei Buoni di Servizio messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento tramite il Fondo Sociale Europeo grazie all’accreditamento al servizio riconosciuto a US ACLI».

CAF ACLI sarà a disposizione delle famiglie richiedenti su appuntamento per la dichiarazione ICEF e la relativa domanda necessarie al riconoscimento del diritto di accesso ai Buoni, prenotando al numero 0461-277276 (dalle 13:00 alle 17:00), oppure online www.mycaf.it nella sezione “Prenota appuntamento”.

Per ulteriori informazioni scrivere a: campusacli@aclitrentine.it

I buoni di servizio, sovvenzionati dall’Amministrazione Provinciale tramite il Fondo Sociale Europeo, sono nati per aiutare i genitori che lavorano. Essi consistono in una compartecipazione pubblica alle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di servizi di educazione, cura e custodia di minori dai 3 mesi sino ai 14 anni, o 18 non compiuti in caso di handicap o altre situazioni di disagio. Sono dedicati ai nuclei familiari con ICEF idoneo e con residenza – o domicilio per l’attività lavorativa – in provincia di Trento.

È possibile fare richiesta dei Buoni di Servizio in qualsiasi momento dell’anno, a seconda delle esigenze familiari e delle scadenze dei servizi specifici a cui si intende accedere. Le graduatorie vengono stabilite mensilmente, fino ad esaurimento fondi.

In margine alla conferenza stampa di oggi, dove, oltre a Mariotto, sono intervenuti Corrado Di Taranto, Direttore generale Ac Trento 1921 e Fabrizio Brunialti, Vice Presidente Trento Academy; abbiamo raccolto la testimonianza entusiastica di Joseph Valer, segretario provinciale delle ACLI Trentine e Presidente di US ACLI:

«I Summer Camp rappresentano una grande occasione di preparazione e formazione sportiva e calcistica in particolare, ma sono anche la testimonianza concreta della possibilità di unire allo sport anche fondamentali attività educative, ricreative e di socializzazione rivolte allo sviluppo integrale della persona e dei giovani in particolare. I ragazzi e le ragazze coinvolte in queste esperienze saranno pertanto al centro del processo educativo, mentre i genitori, grazie ai Buoni di Servizio, potranno essere adeguatamente supportate al fine di conciliare gli impegni famigliari con le esigenze educative e sportive dei figli».