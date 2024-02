AUDICOM (AUDIPRESS) * LETTURA QUOTIDIANI E PERIODICI: « LA COMPOSIZIONE DEL LETTORATO GIORNALI È 61,2% UOMINI, 38,8% DONNE » (REPORT)

17.52 - mercoledì 28 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con 31,6 milioni di lettori complessivi che hanno letto o sfogliato un titolo stampa carta e/o replica di Quotidiani e Periodici e un’ulteriore crescita del 2,5% per la lettura di copia digitale replica, i dati della nuova edizione confermano l’andamento stabile e in continuità dell’intero comparto.

I Quotidiani e i Periodici hanno raggiunto complessivamente il 62,9% degli uomini e il 58,7% delle donne e, osservando più in dettaglio i dati sui profili demografici, il 58,6% dei 14-24enni, il 59% dei 25-44enni e il 61,9% dei 45 anni e oltre, distribuiti tra il 66,1% dei residenti nell’area Nord-Ovest, il 68,3% dell’area Nord-Est, il 60,1% dell’area Centro, il 57,3% dell’area Sud e il 42,1% delle Isole.

Nell’analisi dei dati sulla condizione socio-economica del lettorato, si evidenzia che hanno sfogliato o letto almeno un titolo il 69% degli individui di fascia superiore e media superiore, il 61,5% di fascia media e il 53,5% di fascia media-inferiore e inferiore e, tra le condizioni professionali più coinvolte, troviamo il 72,7% degli imprenditori, dirigenti e liberi professionisti, il 64,7% dei negozianti e artigiani, il 64,3% dei pensionati, il 63,1% degli impiegati, il 60,6% degli studenti e il 58,2% degli operai dell’industria e dell’agricoltura.

Il principale elemento di spinta è rappresentato dalla copia digitale replica che ha raggiunto 7,3 milioni di lettori, con un incremento del 2,5% rispetto all’edizione precedente e a perimetro omogeneo.

Una spinta evolutiva che continua dal periodo pandemico e che conquista la fiducia e l’interesse dei lettori, in particolare per le copie replica dei Quotidiani (+2,1%) e dei Mensili (+1%) e per il segmento di lettori dai 45 anni e oltre (+4,4%) che, più in dettaglio, vede crescere del 6,3% la fascia tra i 55 e i 64 anni.

Per quanto riguarda i dati di dettaglio dei quotidiani, si osserva che, con 11,6 milioni di lettori su carta e/o digitale replica di almeno una testata in un giorno medio e 17,1 milioni di letture, resta confermato il trend in continuità per questo formato. Andamento avvalorato anche dai dati sulle abitudini di consumo dei quotidiani da cui emerge una particolare preferenza per l’acquisto diretto o in abbonamento (61,4% delle letture) e una frequenza di lettura Alta (59% delle letture) che va da 4 a 7 giorni la settimana.

La composizione del lettorato dei quotidiani è rappresentata nel 61,2% dei casi da uomini e nel 38,8% da donne, con individui di età compresa tra i 14 e i 34 anni nel 19,3% dei casi, tra i 35 e i 54 anni nel 32,1% e di 55 anni e oltre nel 48,6%, con un livello di istruzione medio-alto nel 63,1% dei casi.