ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * ACCOGLIENZA: « NESSUNA PERSONA IN STRADA, PRESIDIO SOTTO IL COMUNE (14/12 ORE 18.00) »

Nessuna persona in strada: accoglienza degna, accoglienza subito! Basta ipocrisia! Presidio giovedì 14 dicembre ore 18 sotto il Comune di Trento in via Belenzani. Il dormitorio di emergenza della Clarina è stato chiuso. Altre 24 persone sono finite in strada per “insormontabili” problemi burocratici. A nulla sono valse le promesse dell’amministrazione comunale: la città di Trento in un fine settimana natalizio riesce ad ospitare migliaia e migliaia di turisti ma non riesce ad accogliere le persone povere già presenti sul territorio che non hanno un posto caldo dove dormire.

Sappiamo già che ci sono enormi responsabilità “a monte”: siamo stati i primi a definire razzista e discriminatoria la politica dalla giunta provinciale che ha bloccato gli ingressi nel sistema di accoglienza e ne ha fatto una propria bandiera ideologica, noncurante che esistono dei diritti fondamentali e delle normative che la obbligherebbe a garantire un rapido ingresso alle misure di accoglienza. Insieme a Commissariato del Governo e Questura sono da anni fautori di prassi del tutto illegittime che obbligano a tempi di attesa estenuanti per ottenere un semplice appuntamento o per poter formalizzare la richiesta di asilo. Sappiamo anche che questo indirizzo politico è sostenuto e incoraggiato dalla propaganda del governo Meloni che a suon di decreti ha dichiarato guerra alle persone migranti e cerca di oscurare il fallimento delle sue politiche su reddito, ecologia e diritti.

Ed è proprio in virtù di un quadro politico di tale infimità, che ci saremmo aspettati da un comune che si dichiara accogliente e che diventa capitale europea del volontariato un atteggiamento diverso. Invece lunedì scorso abbiamo dovuto assistere all’ennesimo teatrino: un dormitorio ancora allestito che chiude senza alcuna alternativa. Sono le stesse persone che vivono in strada da 8 mesi, che subiscono sul proprio corpo la colpa di essere migranti, che ci chiedono di scendere in piazza e sostenerle in questa lotta per la sopravvivenza. Non lasciamole sole!

