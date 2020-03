RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * EMERGENZA CORONAVIRUS IN ITALIA: « GIOVEDì 12 MARZO OSPITI MATTEO SALVINI, GIULIO GALLERA E IL PROF MASSIMO GALLI »

Domani, giovedì 12 marzo, in prima serata, nel nuovo appuntamento con il programma di approfondimento e inchiesta “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio intervista il leader della Lega Matteo Salvini (in diretta, ore 21.30) sui temi di più stretta attualità, in particolare sulle misure economiche varate dalla Presidenza del Consiglio a sostegno dei territori più colpiti dall’epidemia di Coronavirus al fine di contenere l’escalation dei contagi.

L’intera puntata è dedicata all’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia. Con l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, si continua ad approfondire l’efficacia dei recenti Dpcm entrati in vigore nell’ultima settimana – a distanza di 48 ore l’uno dall’altro – che impongono pesanti restrizioni a tutto il territorio nazionale, la situazione in Lombardia che ha richiesto al Governo la chiusura di molte attività commerciali non essenziali e la grande preoccupazione che la carenza di posti letto e respiratori in Terapia Intensiva stanno creando.

Tra gli ospiti della serata anche i senatori Daniela Santanché (FdI) e Davide Faraone (Italia Viva), il deputato Alessandro Cattaneo (Forza Italia), il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Ospedale Cotugno di Napoli Rodolfo Punzi.