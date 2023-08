ASIA-USB TRENTINO * ITEA: « NESSUNA RISPOSTA ALLA RICHIESTA D’INCONTRO PER SPESE CONDOMINIALI ELEVATISSIME, NEL FRATTEMPO MOROSITÀ INVIATE AGLI INQUILINI »

17.03 - giovedì 31 agosto 2023

ITEA: nessuna risposta alla richiesta di incontro di ASIA-USB, ma nel frattempo invia le morosità agli inquilini. ASIA-USB nelle settimane scorse ha provveduto ad inoltrare ad ITEA una richiesta di incontro nel merito delle spese condominiali elevatissime arrivate agli inquilini e per cui da diversi mesi è in corso una vertenza per la dignità ed il diritto all’abitare.

Dopo un primo riscontro, in cui Itea chiedeva la documentazione inerente alla richiesta di incontro, prontamente inviata dall’Associazione, nessuna risposta è più pervenuta rispetto ad un possibile incontro con la direzione ITEA, neppure dopo diversi solleciti.

Nel frattempo, L’istituto di Edilizia Abitativa provvedeva ad inviare agli inquilini la comunicazione di morosità e relativa richiesta di pagamento delle intere somme dovute entro quindici giorni, senza altresì specificare in forma ufficiale possibilità di rateizzazione degli importi dovuti.

Come ASIA-USB non possiamo che stigmatizzare il comporamento della direzione ITEA, la quale a quanto pare rifiuta il confronto con l’associazione sindacale maggiormente rappresentativa degli inquilini delle Torri di Madonna Bianca e Villazzano Tre; tale comportamento si pone in netto contrasto con quanto dichiarato in più occasioni dalla presidente Gerosa, la quale aveva dichiarato che la sua porta sarebbe stata sempre aperta e che lei, essendo vicina ai suoi inquilini, non si sarebbe mai sottratta al confronto. Una dichiarazione che oggi appare molto distante dalla realtà, con una richiesta di incontro rimasta a mezz’aria mentre gli inquilini affrontano quotidianamente i problemi già noti.

Per quesa ragione come ASIA-USB non possiamo che auspicare al più presto la convocazione dell’incontro richiesto, di modo da poter avviare finalmente un proficuo confronto per risolvere le problematiche degli inquilini ITEA.

ASIA-USB del Trentino