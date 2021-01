FILT CGIL – FAISA CISAL – UILTRASPORTI – CISAL TRASPORTI – FAISA-CISAL * CAMPAGNA VACCINALE COVID: « CHIEDIAMO CHE TUTTO IL PERSONALE DI TRENTINO TRASPORTI VENGA RICONOSCIUTO COME CATEGORIA PRIORITARIA »

Oggetto: Campagna vaccinale Covid-19 per il personale del Trasporto Pubblico Locale.

Stiamo assistendo da giorni alla partenza del Piano strategico per le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2/COVID 19, messe in campo come strumento risolutivo per debellare l’emergenza pandemica.

Il Piano prevede l’identificazione e la definizione delle Categorie Prioritarie alle quali destinare in prima istanza il vaccino.

I lavoratori del nostro settore non si sono mai fermati durante la pandemia, garantendo ai cittadini il diritto alla mobilità.

Pertanto è nostro dovere chiedere che tutto il personale di Trentino trasporti Spa su gomma e su ferro venga riconosciuto quale Categoria Prioritaria per essere sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19 (da effettuarsi comunque su base volontaria) attraverso una programmazione prioritaria, per garantire l’erogazione del servizio essenziale di mobilità.

Certi che vorrete dare un riscontro positivo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da noi rappresentati, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

*

Paolo Saltori

FAISA-CISAL

Stefano Montani

FILT-CGIL