MAESTRI (PD) * AMMINISTRATIVE PAT: « TUTTI RAPITI DALLA FRENESIA DEL CONSENSO HANNO DECISO DI “GOVERNARE ASFALTANDO”, CIÒ CHE CONTA È “FARE” ED IN FRETTA »

giovedì 31 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Gubernar no es asfaltar.E’ evidente come l’intelligenza profonda di questa famosa frase di un intellettuale spagnolo antifranchista del calibro di Salvador de Madariaga, ingegnere, giornalista del “Times”, funzionario della Società delle Nazioni, professore universitario e ambasciatore di Spagna, non ha trovato grande ascolto nell’attuale sistema di governo trentino. Tutti rapiti dalla frenesia del consenso, che si sta invece sgretolando sotto i piedi, hanno deciso di “governare asfaltando” e allora ecco una raffica di provvedimenti di “somma urgenza” per rattoppare marciapiedi, strade, percorsi e ciclovie, soprattutto in quelle aree dalle quali ci si attende un congruo ritorno elettorale.

Scambiando il popolo per una massa di allocchi, la Giunta provinciale ha infatti affidato recentemente e in “somma urgenza”, l’esecuzione immediata di lavori di ripristino stradale un po’ ovunque e soprattutto nel sistema viabilistico delle valli dell’Avisio. Ma l’ istituto della “somma urgenza”, che consente di saltare ogni procedura di affido di lavori pubblici assegnando, magari con una semplice “garetta” le opere, non è previsto solo per casi veramente gravi e di reale necessità? Eppure quei rattoppi, quelle gettate di asfalto, quei lavori di ripristino attendevano da anni di essere realizzati e allora dov’è la “somma urgenza”? Forse risiede nell’opportunità di dare lavoro a qualcuno, senza dover sottostare a norme, regole e vincoli, perché questa è la Giunta del “fare”, altro che del rispetto delle regole?

Dall’arruolamento più o meno “forzato” di candidati, alle promozioni sul campo dei fedelissimi; dalla latitanza sulle questioni più urgenti, alla quinquennale farsa ignobile sull’ospedale di Cavalese e via dicendo, l’importante è “fare”. Magari niente, magari danni, magari chiacchiere a vuoto, ma comunque “fare”. Ciò che conta è “fare” e in fretta. E a forza di “fare”, qualche riconoscenza elettorale non può non arrivare, o no? Poi, i problemi veri e le questioni realmente urgenti si risolveranno più avanti. Coprendoli con una gettata di asfalto.

Cons. Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd del Trentino)