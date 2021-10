PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ROVERETO: « INAUGURATI IL NUOVO SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO ED IL PARCHEGGIO DI ATTESTAMENTO »

Rovereto: inaugurati il nuovo sottopassaggio ferroviario e il parcheggio di attestamento.

Battesimo ufficiale questa mattina per un intervento molto atteso dalla Città della Quercia. Si tratta del sottopassaggio ai binari ferroviari, opera realizzata da RFI e inaugurata assieme al parcheggio di attestamento. Il sottopassaggio collega, di fatto, piazzale Orsi con via Zeni e garantisce l’accesso alla stazione da entrambi i lati della città.

Un primo tassello molto importante di un progetto innovativo, è stato detto questa mattina dalle autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione, tra le quali l’assessore provinciale allo sviluppo economico ed il sindaco, per un’area che attende ora il via ai lavori dell’intervento di riqualificazione complessiva, inserito nell’ambito dell’accordo quadro tra Provincia e Comune e per il quale sono già stati appaltati i primi 3 lotti. L’avvio del cantiere è atteso a breve.