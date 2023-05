APT VALLAGARINA E MONTE BALDO / VISITROVERETO.IT * GIRO D’ITALIA 2023: PROSSER, « PRONTI AD ACCOGLIERE LA CORSA ROSA, CON PUBBLICO STRISCIONI ED ALLESTIMENTI »

12.28 - sabato 20 maggio 2023

La Vallagarina si sta già colorando di rosa. C’è grande attesa per la sedicesima tappa del Giro d’Italia che martedì toccherà praticamente tutta la valle. La corsa ciclistica più nota d’Italia sa suscitare sempre grandi emozioni e sono centinaia gli appassionati che a bordo strada seguiranno i grandi campioni delle due ruote. E chissà che le sorti di questa edizione 106 non si decida proprio sulle strade della Vallagarina. Lungo il percorso sono già stati montati gli striscioni e si stanno definendo gli allestimenti che saluteranno la corsa rosa.

“Un’opportunità eccezionale per la promozione di tutto il nostro territorio – commenta Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo. La bellezza dei nostri paesi, delle nostre montagne, delle nostre strade e dei nostri tornanti saranno trasmessi a milioni di telespettatori in più di 180 paesi del mondo grazie alla diretta televisiva. E – prosegue Prosser – saranno molti gli appassionati anche da fuori provincia che si assieperanno sulle nostre strade per seguire i loro beniamini”. Il 23 maggio il Giro d’Italia farà tappa al Monte Bondone partendo da Sabbio Chiese, attraversando la Vallagarina da Rovereto ad Aldeno.

La carovana entrerà in Trentino passando per Riva del Garda, tra panorami unici e suggestivi. Il giro risale da Torbole e Nago, attraversa il passo di Santa Barbara e il passo Bordala, per arrivare infine nella zona della Vallagarina: il primo tratto attraversa Villa Lagarina e l’Adige per entrare a Rovereto, prima della ripida salita verso le Valli del Leno. Da questo punto il panorama montuoso che costeggia il Monte Zugna accompagnerà la gara fino a Matassone, picco al quale segue un tratto in discesa fino a Noriglio passando da Arlanch ed Anghebeni. Si svolta poi verso l’altopiano di Folgaria passando da Serrada e si riscende la valle dell’Adige arrivando a Calliano, per arrivare quindi a Nomi e infine la scalata per il Monte Bondone dal versante di Aldeno con i suoi cambi di pendenza con punte fino al 15%, per tagliare al traguardo a Viote. La tappa ha una lunghezza totale di 203 km e accumula oltre 5000 metri di dislivello tra le dure salite e discese impegnative.

Quest’anno non saranno presenti città di tappa in Vallagarina, diversamente dal Giro d’Italia 2021 la cui diciassettesima tappa si è svolta interamente in Trentino, passando su Monte Baldo e Lessinia. Ma lo spettacolo è come al solito assicurato e i paesi della Vallagarina sono già pronti a scendere in strada con un tifo eccezionale per accogliere al meglio il passaggio dei ciclisti.

“Un ringraziamento particolare va ai Comuni e alla Polizia municipale coinvolti nel passaggio di tappa e a tutti i volontari che si adoperano con entusiasmo e passione negli allestimenti, nel presidio degli incroci e nell’organizzazione dei tanti eventi collaterali che animeranno la nostra Comunità aspettando il Giro d’Italia” – conclude il presidente Prosser.