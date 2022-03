UIL FPL EE.LL * COMUNE TRENTO: BASSETTI, « MAI COME DALL’INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA IANESELLI SI È ASSISTITO AD UN DEPERIMENTO COSÌ ACCENTUATO DEI RAPPORTI CON I SINDACATI »

18.30 - mercoledì 30 marzo 2022

Mai come dall’insediamento della Giunta Ianeselli si è assistito ad un deperimento così accentuato dei rapporti con le OO.SS.

Le continue mancate risposte in tutti i tavoli sindacali, difficilmente ottenuti con molteplici solleciti, l’atteggiamento di palese mancanza di rispetto verso chi rappresenta lavoratrici e lavoratori del Comune di Trento, trova il culmine in un gruppo dirigenziale intento a smussare le “scivolate” del primo cittadino.

Come UIL FPL EE.LL. veniamo costantemente raggiunti da segnalazioni di criticità da parte del personale all’interno di tutti i servizi, per un vissuto di totale abbandono da parte della propria amministrazione.

La pandemia ha sicuramente acutizzato la distanza fra le persone, anche nei luoghi di lavoro, e questo ha aumentato la necessità che i dipendenti si sentano parte integrante delle scelte dell’ente e non soggetti strumentalizzati dalla politica solo ai fini di aumentarne “l’egocentrismo social”.

Stigmatizziamo l’atteggiamento di superficialità verso le rappresentanze Sindacali interne e Provinciali, fino ad oggi intrattenuto dalla Dirigenza ed ancor di più per il tentativo di addossare al Sindacato responsabilità di non volersi confrontare in modo costruttivo con l’amministrazione per i vari temi all’attenzione, non ultimo quello annoso e fortemente avallato del “lavoro agile”.

Richiamiamo nuovamente alla necessaria e dovuta riflessione la parte politica del Comune di Trento, perché attivi un immediato cambio di rotta a garanzia di rapporti sindacali costruttivi e lungimiranti, nel rispetto delle prerogative riconosciute dalla Costituzione e dai Contratti di lavoro.

In caso contrario attiveremo tutti gli strumenti in nostro possesso per riportare al centro la necessità di rispetto ed attenzione verso lavoratrici e lavoratori del Comune di Trento.

*

ANDREA BASSETTI

UIL FPL EE.LL.