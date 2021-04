COMUNE DI TRENTO * CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE: BOZZARELLI, « IL NOSTRO COMPITO SARÀ SOSTENERE E ACCOMPAGNARE IL GRANDE DESIDERIO DELLA CITTÀ DI RIAPPROPRIARSI DEI SUOI SPAZI »

Il Comune a fianco del Consorzio Trento iniziative, per una nuova Trento.

Una collaborazione collaudata e da rinforzare: è questo il senso della presenza del Comune alla conferenza stampa di presentazione della nuova sede del Consorzio Trento iniziative nel quartiere de Le Albere e delle iniziative proposte dal Cti per accompagnare la città nella ripartenza.

Prendendo spunto dalla Trento colorata protagonista dei quadri di Mariapia Poli, che abbelliscono questo primo periodo di apertura della sede del Cti, il vicesindaco Roberto Stanchina ha ricordato come il Comune sia impegnato a far uscire la città da questo periodo buio utilizzando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e contando su una concreta sinergia con i soggetti del tessuto cittadino. “Il simbolo del cuore e il colore rosso, scelti dal Cti per caratterizzare le iniziative dei prossimi giorni” ha concluso il vicesindaco “rappresentano al meglio la passione e l’entusiasmo per un nuovo inizio, che riporti Trento a quello che era e la renda ancora più bella e accogliente.”

Nel ringraziare il consiglio direttivo del Cti per questo nuovo slancio per la vita della città, l’assessora Bozzarelli ha sottolineato come lo spirito sia perfettamente in linea con quello dell’Amministrazione comunale. Si inserisce infatti nella più ampia cornice di Trento aperta, un palinsesto di eventi in costruzione che punta a risvegliare Trento dopo il lungo inverno. “La cultura ha un ruolo fondamentale non solo per tornare a vivere le relazioni, ma anche per far ripartire il settore economico. Il nostro compito sarà quello di sostenere e accompagnare il grande desiderio della città di riappropriarsi dei suoi spazi e di rivivere occasioni di incontro, per far crescere insieme la nostra comunità.”