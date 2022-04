CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “INDANZA.22”: « TORNA A TRENTO LA GIOCOLERIA DELLA “GANDINI JUGGLING”, CON “LIFE. A LOVE LETTER TO MERCE CUNNINGHAM” »

10.26 - venerdì 01 aprile 2022

Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate con “Smashed”, martedì 5 aprile fa ritorno a Trento (Teatro Sociale, ore 20.30) la Gandini Juggling. La premiata ditta britannica fondata da Sean Gandini, riconosciuto come uno dei più formidabili jongleur al mondo, arricchirà ulteriormente la Stagione inDanza.22 del Centro Servizi Culturali S. Chiara (con la direzione artistica del m° Renato Zanella) grazie alla sua giocoleria, l’arte circense per eccellenza, prestata alla poesia e alla danza.

“LIFE. A love letter to Merce Cunningham”, questo il titolo della nuova creazione prodotta da Gandini Juggling con il sostegno della Merce Cunningham Trust, è una performance di giocoleria basata sulle coreografie di Merce Cunningham, indimenticato danzatore e coreografo statunitense, ma soprattutto innovatore e tra i principali creatori della postmodern dance. Una lettera d’amore che Sean Gandini ha voluto scrivere ad uno degli artisti che maggiormente hanno influenzato la sua carriera.

«Abbiamo passato tre decenni a osservarlo e ad essere ispirati dal suo lavoro- ha confessato Sean Gandini – Nei nostri pensieri c’è sempre stata un’idea che ci solleticava particolarmente: E se Merce avesse coreografato la giocoleria? È possibile creare qualcosa che, pur avendo chiaramente le sue radici nell’universo Cunningham, possa diventare un ponte verso un altro mondo? Qualcosa di nuovo che conservi però l’essenza dell’originale, e che abbia anche una sua propria ragione d’essere?».

LIFE rappresenta il tentativo della compagnia guidata da Gandini di rispondere a tutti questi quesiti. Un lavoro in cui la giocoleria – arte per la quale Gandini è considerato uno dei pionieri -, per una volta si presta alla poesia e alla danza, dando vita ad una performance di grande impatto, che il quotidiano londinese Evening Standard non ha esitato a definire come «un’impareggiabile esibizione di corpi in pura armonia».

Lo spettacolo è prodotto da Gandini Juggling, con il sostegno della Merce Cunningham Trust. Le musiche sono state composte da Caroline Shaw, cantante, compositrice e violinista americana, vincitrice nel 2013 del Premio Pulitzer per la musica.

Sul palco, Sean Gandini sarà affiancato da Kati Ylä-Hokkala, Benjamin Beaujard, Anna Chirescu, Kim Huynh, Sakari Männistö, Erin O’Toole, Jose Triguero, Yu-Hsien Wu.

La compagnia

Fondata nel 1992 da Sean Gandini e Kati Ylä-Hokkala, juggler di fama internazionale, con l’obiettivo di fondere la giocoleria e la danza, l’iconica compagnia Gandini Juggling ha spinto in avanti i confini artistici e tecnici del juggling tradizionale, dando vita a spettacoli che deliziano e stupiscono, sfidando ogni facile categorizzazione. Sotto la spinta dell’insaziabile sete di creare, comunicare e provocare di Sean Gandini, collaborando con alcuni dei migliori coreografi, compositori, registi e performer del mondo, negli ultimi 25 anni la compagnia ha creato oltre 30 lavori, si è esibita nei festival e nei teatri più prestigiosi del mondo, per un totale di oltre 5.000 spettacoli in 50 Paesi.

Prossimi appuntamenti

La Stagione di inDanza.22 proseguirà con un doppio appuntamento articolato su Rovereto e Trento. Mercoledì 20 e venerdì 22 aprile, l’Auditorium Melotti di Rovereto e il Teatro SanbàPolis di Trento ospiteranno “DE-SET”, performance proposta dalla giovane compagnia slovena MN Dance Company guidata da Michal Rynia e Nastja Bremec Rynia, nata per celebrare il loro decimo anniversario di carriera e creata in collaborazione con i musicisti del duo Silence. A seguire, mercoledì 27 aprile, il Teatro Sociale ospiterà un’autentica icona della danza italiana: Alessandra Ferri, che salirà sul palco con “L’Heure Exquise”, variazioni su un tema di Samuel Beckett. Uno spettacolo firmato da Maurice Béjart, e che vedrà in scena anche il danzatore Thomas Whitehead, direttamente dalla Royal Ballet.

