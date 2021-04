PARLAMENTO EUROPEO * MIGRAZIONI: PRESIDENTE SASSOLI, « GOVERNI NAZIONALI INCAPACI DI GESTIRE EMERGENZA CON UMANITÀ ED EFFICACIA »

Sassoli: Migranti: Governi nazionali incapaci di gestire emergenza con umanità ed efficacia. Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli sulla strage nel Mediterraneo.

“La vicenda è dolorosa, terribile e ferisce la nostra umanità” ha dichiarato il Presidente del Parlamento europeo.

Sassoli ha poi continuato:

“Non si perda altro tempo e non si metta a rischio altra povera gente. I governi nazionali diano poteri e mandato all’ Unione Europea per intervenire, salvare vite, realizzare corridoi umanitari e organizzare un’accoglienza obbligatoria. È necessario perché è oramai chiaro che le politiche nazionali non sono in grado di gestire con umanità ed efficacia i movimenti di migranti e richiedenti asilo. È su queste omissioni che si misurano le responsabilità delle morti in mare. Sulle dinamiche di questa ennesima strage, il Parlamento europeo vuole che sia fatta subito chiarezza e accertate eventuali colpe”