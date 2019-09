RAI 1 – “ LINEA VERDE “ * « MANTOVA: « FAMOSA PER I SUOI TESORI RINASCIMENTALI, I TORTELLI DI ZUCCA E LA TORTA SBRISOLONA »

Linea Verde. Mantova: lungo il fiume e sull’acqua. A Mantova con la puntata di “Linea Verde” in onda domenica 22 settembre, alle 12.20, su Rai1. Un percorso in una città ricca di acqua, circondata da tre laghi artificiali che ne favoriscono l’agricoltura, e famosa per i suoi tesori rinascimentali e per la grande tradizione gastronomica che comprende piatti come i tortelli di zucca e la torta sbrisolona.

Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, accompagnati da Peppone, cercheranno di scoprire gli aspetti più belli e interessanti di Mantova e di svelarne segreti e sapori.Visiteranno allevamenti di Beluga, dal quale si ricava prezioso caviale, e coltivazioni più tradizionali, come la zucca, fino a perdersi in una distesa di fiori di Loto, per poi addentrarsi tra i monumenti della città che diede i natali al Poeta Virgilio, in un viaggio ricco di scoperte e sorprese.