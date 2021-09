APSS TRENTINO * COVID: “ PROSEGUE IL TOUR DEL CAMPER VACCINALE, NEL FINE SETTIMANA NUOVI OPEN DAY AL DRIVE THROUGH DI TRENTO SUD »

Il camper vaccinale itinerante continua a macinare chilometri. Visto il buon successo dell’iniziativa – sono state 263 le somministrazione del vaccino anti Covid-19 – prosegue il tour del camper per le valli del Trentino. L’obiettivo è raggiungere chi ancora non si è vaccinato e convincere gli indecisi grazie all’esperienza di assistenti sanitarie, infermieri e medici sempre disponibili a chiarire dubbi e perplessità sul vaccino. Chi lo desidera, può vaccinarsi direttamente sul posto. Domani il camper sarà a Fondo, in alta Val di Non e proseguirà il suo giro a Ronzo Chienis (giovedì), Tesero (venerdì) e Tiarno di Sotto (sabato). Dalla settimana prossima le tappe giornaliere raddoppiano, con due diverse piazze in programma nella stessa giornata. Si rinnova anche l’appuntamento con gli open day vaccinali a Trento sud: sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre dalle 9 alle 13 è previsto l’accesso libero alla vaccinazione.

Il progetto del camper vaccinale è organizzato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, gli Ordini delle professioni sanitarie e il supporto degli amministratori locali sul territorio.

Le tappe del camper dal 29 settembre al 5 ottobre:

• Fondo (piazza San Giovanni) – mercoledì 29 settembre mattina

• Ronzo Chienis (parco pubblico) – giovedì 30 settembre mattina

• Tesero (piazza del Municipio) – venerdì 1° ottobre mattina

• Tiarno di Sotto (fiera di San Francesco) – sabato 2 ottobre tutto il giorno

• Comano/Ponte Arche (via delle Fucine) – lunedì 4 ottobre mattina

• San Lorenzo Dorsino – lunedì 4 ottobre pomeriggio

• Palù del Fersina (località Tolleri) – martedì 5 ottobre mattina

• Fierozzo/San Felice (via Ronca) – martedì 5 ottobre pomeriggio

Le date successive, fino a sabato 16 ottobre, sono in via di definizione con le varie amministrazioni locali che mettono a disposizione lo spazio pubblico.

Sempre nell’ottica di incentivare la vaccinazione, soprattutto in vista dei nuovi obblighi di Green pass nei luoghi di lavoro, vengono riproposti anche per il prossimo fine settimana gli open day al drive through di Trento sud (Mattarello). Sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre (dalle 9 alle 13) sarà quindi possibile accedere liberamente alla vaccinazione senza appuntamento. L’accesso libero al centro vaccinale sarà possibile solo in queste fasce orarie per non creare disagi a chi ha già un appuntamento fissato per il pomeriggio del sabato e della domenica. Chi ha già fatto, o farà, la prima dose senza appuntamento, dovrà poi prenotare in autonomia la seconda somministrazione al Cup online. Le sedute ad accesso libero sono pensate per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l’appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dal tipo di vaccino.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali ricordiamo come sempre di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione già compilati