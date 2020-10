MEDIASET – “ LE IENE “ * MULTOPOLI: « LA DIPENDENTE EMMA COLI RISPONDE ALLA SINDACA DI ROMA VIRGINIA RAGGI » (LINK VIDEO)

Dopo il servizio di Roberta Rei, andato in onda nella puntata di martedì 13 ottobre de “Le Iene”, Emma Coli, la dipendente che ha scoperto oltre 17 milioni di euro di multe non pagate a Roma, risponde alla sindaca Virginia Raggi che ieri, attraverso un post su Facebook, aveva dichiarato: “Sul caso delle multe cancellate a Roma rinnovo il mio sostegno ad Emma Coli”.

La Coli le chiede di dimostrare con i fatti quella solidarietà: “Ho ancora le sanzioni e i soldi non mi sono stati restituiti, facciamo seguire i fatti alle parole!”

