APSS TRENTINO * COVID: « GIOVEDÌ 6 E SABATO 8 GENNAIO PRIME DOSI PEDIATRICHE AL CENTRO VACCINALE DI LAVIS, PER GLI ADULTI SEDUTE NON STOP (15-16-29-30 GENNAIO) »

15:06 - 4/01/2022

Giovedì 6 e sabato 8 gennaio prime dosi pediatriche al centro vaccinale di Lavis. Per gli adulti previste sedute non stop il 15, 16, 29 e 30 gennaio.

Continua l’impegno di Apss sul fronte delle vaccinazioni contro il Covid, lo strumento di prevenzione più importante per proteggere sé stessi e gli altri dalla malattia e dalle sue gravi complicanze oltre a permettere, nel caso di bambini e ragazzi, la frequenza della scuola in presenza, delle attività sportive e ricreative. In aggiunta alle giornate già pianificate questo mese (si veda la tabella allegata) si aggiungono altre sedute straordinarie.

Nel punto vaccinale di Lavis, per il pomeriggio di giovedì 6 gennaio, dalle ore 13 alle ore 19 e nella giornata dell’8 gennaio, dalle 9 alle 19, sono state organizzata due sedute per effettuare le prime dosi per i minori nati tra il 2010 e il 2016: le prenotazioni sono aperte sul Cup online dell’Apss anche se sarà possibile, come di consueto, accedere alle somministrazioni anche senza prenotazione. Inoltre sabato 15, domenica 16, sabato 29 e domenica 30, dalle ore 8 alle ore 20, sono previste in tutti i centri vaccinali della provincia somministrazioni non stop per gli adulti con la possibilità di accesso diretto dalle ore 17.

Per la zona di Trento le vaccinazioni pediatriche contro il Covid saranno effettuate solamente nel Centro vaccinale di Lavis in via Giuseppe di Vittorio 24 (sede Protezione Civile) centro dove sarà possibile accedere anche senza prenotazione durante tutto il pomeriggio di sabato 6 gennaio.

Per le somministrazioni viene utilizzato il vaccino Pfizer pediatrico, con un dosaggio di 1/3 rispetto a quello somministrato dai 12 anni in su, vaccino che, in base ai molti studi condotti e alla grandissima quantità di somministrazioni già eseguite senza segnalazioni di reazioni avverse importanti, è efficace e sicuro. Per le somministrazioni adulti i vaccini utilizzati possono essere, con scelta al momento della prenotazione, Moderna con dosaggio ridotto a ½ dose oppure Pfizer.

Per evitare assembramenti si raccomanda di presentarsi all’appuntamento puntuali (non più di cinque minuti prima) e, per i bambini, si richiede che siano accompagnati da un solo genitore. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, di portare con sé la tessera sanitaria, il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato e la scheda anamnestica che si consiglia di stampare fronte-retro (scaricabili dal sito Apss https://bit.ly/3aUwBCX).