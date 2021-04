SEN. PERILLI (M5S) * PRESIDENZA SENATO: « DA CASELLATI CI ASPETTIAMO SPIEGAZIONI SUI VOLI DI STATO »

“In base a quanto riportato oggi da un quotidiano, la Presidente del Senato Casellati avrebbe utilizzato per ben 124 volte l’aereo di Stato per i suoi spostamenti in Italia dal maggio del 2020 a oggi. Un volo ogni tre giorni: è un numero abnorme che richiede evidentemente delle spiegazioni da parte sua. Ci aspettiamo che la Presidente dica se corrisponde al vero e, se sì, il perché ha compiuto questa scelta.

È importante oltre che urgente, visto che è un questione di trasparenza delle istituzioni verso i cittadini. Si tratta di un ingente utilizzo di denaro pubblico per spostamenti che, per lo meno in buona parte di essi, è possibile fare con i mezzi a disposizione di tutti”.

Così in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Gianluca Perilli.