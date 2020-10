AIDAA – ROMA * CASTELLER: « ORSI MALTRATTàTI, DENUNCIATO IL PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI PER IL REATO DI ” MALTRATTAMENTO DI ANIMALI ” »

In seguito alla relazione dei carabinieri del Cites sugli orsi presenti a Le Casteller che dimostra come gli stessi orsi non siano tenuti in condizioni ottimali, ma siano sottoposti a trattamenti che provocano loro sofferenza l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di procedere ad una denuncia nei confronti del presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti per il reato di maltrattamento di animali. La denuncia sarà inolotrata nella giornata di domani.

LINK

https://aidaa-animaliambiente.blogspot.com/2020/10/m49-e-gli-orsi-le-casteller-sono.html

Foto: archivio Pat