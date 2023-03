ANM * TAVOLO TECNICO CONSULTAZIONE: « SORPRENDE L’ASSENZA DI NOSTRE RAPPRESENTANZE, A FRONTE DELLA FOLTA PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI PENALISTI »

18.48 - mercoledì 29 marzo 2023

Sulla esclusione della ANM dal Tavolo tecnico di consultazione per la riforma del processo penale. Il Ministro della Giustizia, per il tramite del Capo del Suo Gabinetto, ha istituito, con decreto del 23 marzo scorso, un Tavolo tecnico dedicato, come si legge nel decreto istitutivo, “alla individuazione, alla proposta e alla verifica di attuazione di tutte le possibili misure migliorative della riforma” del processo penale.

Sorprende la vistosa assenza da quel Tavolo, che è per definizione del decreto uno strumento di consultazione, di rappresentanze della Anm, a fronte di una folta partecipazione di esponenti autorevoli di istituzioni e organismi rappresentativi degli avvocati penalisti.

Siamo di fronte, e spiace davvero constatarlo, ad una manifestazione di unilateralità della visione ministeriale, che svilisce il contributo di idee e di proposte con cui sempre l’Associazione nazionale magistrati ha saputo arricchire il dibattito pubblico sui temi della giustizia, e del processo penale in particolare.

Abbiamo sempre apprezzato l’apertura all’ascolto della Politica, ma non credevamo di dover rimarcare l’ovvio, ossia che l’ascolto e l’attenzione alle posizioni delle categorie professionali sono caratteristiche capaci di qualificare positivamente l’azione riformatrice a condizione che si indirizzino verso tutti i soggetti rappresentativi del mondo della giustizia e non si risolvano in atteggiamenti di sostanziale discriminazione.