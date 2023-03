MARIO RAFFAELLI * AMMINISTRATIVE 2023: « COALIZIONE ADA, LA CANDIDATURA DI ALBERTO FAUSTINI PROPOSTA PER EVITARE UNA ROTTURA NEGATIVA »

17.09 - mercoledì 29 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La candidatura di Alberto Faustini è stata posta sul tavolo nel tentativo di superare lo stallo creatosi nella coalizione ed evitare una rottura che sarebbe ovviamente negativa. Alberto Faustini, infatti, per l’area culturale di appartenenza e per profilo personale rappresenta una candidatura che non può essere di parte, ma è punto di equilibrio e di sintesi nel quale potrebbero e dovrebbero riconoscersi tutte le componenti della coalizione Ada. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti perché non vada persa questa opportunità.

Mario Raffaelli