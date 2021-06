ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI / TRENTO * ASSEMBLEA: « DOMENICA 20 GIUGNO I DELEGATI SI ORGANIZZERANNO CON 19 SEDI SPARSE SUL TERRITORIO, COLLEGATE CON LA SEZIONE VIA WEB »

ANA di Trento, domenica l’Assemblea dei Delegati. Anche quest’anno per l’emergenza Covid-19 gli Alpini scelgono la “linea tecnologica” ed affidano l’assemblea dei Delegati al web.

Il prossimo fine settimana (domenica 20 giugno) Trento, o meglio il Trentino, ospiterà l’Assemblea dei Delegati della Sezione di Trento dell’Associazione Nazionale Alpini, ovvero il più importante momento associativo delle circa 23.000 Penne Nere trentine. Ed ancora lo farà garantendo distanziamento e rispettando le norme antiassembramento.

Così, mentre Presidente, Vicepresidenti ed autorità saranno ospitati con adeguato distanziamento nella sala di rappresentanza della Sede in vicolo Benassuti, i delegati si sono organizzati con 19 sedi sparse sul territorio e collegate con la Sezione via web. I lavori assembleari prevedono il loro inizio ad ore 10.15 con il Presidente Paolo Frizzi che proporrà ai delegati designati dai 261 gruppi il presidente dell’Assemblea, per poi passare alle relazioni morale e finanziaria. Sarà, quella di quest’anno, un’assemblea senza grandi sorprese o tensioni, visto che non ci saranno elezioni sociali (svoltesi lo scorso anno), ma certamente ricca nei contenuti, considerato che la presenza degli Alpini nelle comunità è stata sempre molto forte anche in questo ultimo anno martoriato dal Covid.

L’Assemblea di domenica sarà preceduta, sabato mattina, da una cerimonia in forma ridotta, sul Doss Trento, dove il Presidente Paolo Frizzi, il past President Maurizio Pinamonti e pochi altri rappresentanti alla mattina alle 9.00 deporranno una corona in memoria dei Caduti, ma con il vivo ricordo anche di tutti i soci “andati avanti” in questo periodo. Lo faranno davanti al monumento ai Caduti posto all’ingresso del rinnovato Museo Storico Nazionale degli Alpini.