NURSING UP – TRENTO * RINNOVO CONTRATTO: HOFFER « L’11/3 PRESIDIO DAVANTI AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO, CONSEGNEREMO LE NOSTRE RICHIESTE » (10.00-12.00) »

8.59 - mercoledì 9 marzo 2022

Stipendi sproporzionati al costo della vita, ai rischi, alle responsabilità, al carico di lavoro, all’elevata formazione universitaria, fino alle mobilità ed ai part-time negati, per non parlare della carenza di personale, del precariato, di graduatorie non portate a termine e sottoutilizzate, a fronte di un’inflazione che ha raggiunto ormai il 5,7% e ad un’emergenza pandemica che ha messo a dura prova infermieri, professionisti sanitari e Oss.

Siamo la categoria più esposta, statistiche alla mano, a burn-out, violenza sul posto di lavoro, suicidi, infortuni e malattia, ma nulla poi ci viene riconosciuto rispetto ai nostri meriti e disagi.

Non dimentichiamo poi i colleghi del privato e delle Apsp, che meritano un contratto pari a quello della sanità pubblica, non devono esistere infermieri di serie A e B. Nella sanità pubblica sempre più colleghi si licenziano e sempre più studenti abbandonano, mentre i giovani scelgono di andare all’esterno o di non intraprendere più le nostre professioni, cosa dobbiamo aggiungere ancora?

La lista delle problematiche è lunghissima ed assistiamo inoltre ad una strisciante privatizzazione e depotenziamento della sanità pubblica.

A livello nazionale, a Bolzano e in Valle d’Aosta le nuove indennità infermieristiche e per le professioni sanitarie sono già stata finanziate, a Trento ancora nulla, perché i dipendenti trentini devono essere sperequati e discriminati rispetto a tutti gli altri colleghi italiani? Per tutto questo, scenderemo in piazza per gridare il nostro dissenso alle istituzioni, ad una politica che non ci ascolta, la nostra mobilitazione ha preso ormai il via in tutta l’Italia, l’11 marzo dalle 10 alle 12 saremo davanti al commissariato del governo a Trento, in via Piave 1, al Commissario ed al presidente della Giunta di Trento consegneremo il documento con le nostre richieste.

ORA VOGLIAMO FATTI E NON LE SOLITE PAROLE! IN ASSENZA DI RISPOSTE, L’8 APRILE SARA’ SCIOPERO NAZIONALE

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing up Trento